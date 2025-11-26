"Asturias necesita un altavoz que la defienda", dice Queipo en el Senado

"Asturias necesita un altavoz que la defienda", frente a un gobierno regional que "exprime a impuestos a los asturianos para luego despilfarrar lo recaudado, aumenta la burocracia, gestiona mal los servicios públicos y no hace inversiones", dijo ayer en el Senado el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, en el transcurso de una reunión con el grupo parlamentario popular.

A su juicio, Barbón "es el primer sanchista de España" y reiteró su promesa de una reforma fiscal, la mayor de la historia de Asturias", si el PP gobierna. Censuró el apoyo de la FSA a la amnistía y a un posible reparto de deuda que, a su juicio, "carga sobre los hombros de los asturianos los excesos del independentismo catalán".

Además, enumeró retrasos y promesas incumplidas en obras "vitales", entre ellas la autovía del Suroccidente, el vial de Jove, el plan de vías de Gijón y el acceso al puerto de Avilés, así como el "abandono" del Corredor Atlántico. Recordó los "retrasos" de los nuevos trenes de cercanías prometidos por el Ministerio, y reprochó que la recaudación tributaria "no se traduzca en mejores servicios" ante las listas de espera y la demora en dependencia.

La "injusticia" del Huerna

El líder popular calificó de "injusticia" la situación del peaje de la autopista del Huerna (cuya prórroga aprobó un gobierno del PP), porque "aísla aún más a Asturias". Y afirmó que, ante el dictamen de la UE, la decisión sobre el futuro del peaje "está exclusivamente en manos de Pedro Sánchez". Criticó asimismo que el Principado "acepte las artimañas" del Gobierno central para evitar la salida del lobo del listado de especies protegidas.

Queipo vinculó a Asturias con "los tentáculos de la corrupción en forma de mordidas" de la "trama Koldo". Y concluyó: "Asturias tiene futuro" si "acaba con el régimen socialista del enchufe" y se produce "un cambio de ciclo".