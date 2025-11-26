Cerco a la banda itinerante que asalta viviendas en la región, sobre todo en Gijón: "Estamos poniendo todos los medios para solucionarlo lo antes posible"

La Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, cerró este miércoles unas jornadas pioneras (incluso a nivel nacional) de colaboración entre Policía Nacional y las Policías Locales asturianas, con el fin de profundizar en el conocimiento de ambos cuerpos y tender redes que faciliten el flujo de información y el éxito de las intervenciones. El Jefe Superior de Policía de Asturias, Jorge Ignacio Moreno Amatriain, indicó que las jornadas han servido para poner en común "una serie de nociones, ponernos caras y conocernos", lo que puede facilitar la colaboración en próximas intervenciones.

Moreno admitió que "ahora tenemos, sobre todo en la zona de Gijón, un pico de actividad delictiva" en asaltos a viviendas. "Hay que poner todos los medios, tanto preventivos como represivos. Estamos intentando coordinar con Policía Local y Guardia Civil, porque, sobre todo ahí en la zona de Gijón, también les afecta a ellos, en la zona rural del concejo, y estamos haciendo toda la actividad preventiva que podemos", aseguró.

"Y si no llegamos a tiempo, estamos activando las investigaciones para intentar acabar con este problema que sí que es cierto que ahora en estas últimas semanas nos está ocupando y los colegas de la comisaría local de Gijón están en ello", añadió el Jefe Superior de Policía.

Indicó además que puede tratarse de una banda itinerante, pero tanto si es así como si está asentada en el territorio, "tenemos que intentar solucionarlo lo antes posible".

El Jefe Superior Jorge Ignacio Moreno. / Fernando Rodríguez

En cuanto al grupo de narcos relacionado con Gijón que cayó en Toledo, el Jefe Superior indicó que "se ha conseguido desestructurar la organización. A partir de ahí las investigaciones se siguen sucediendo, un juzgado de Oviedo instruye el tema y no podemos tampoco decir más". Moreno no quiso desvelar si este grupo está relacionado con el asesinato de un panameño en Lugo de Llanera, el pasado enero, o con incidentes posteriores, como el asalto a tiros que se produjo en una discoteca de Oviedo.

En cuanto a las jornadas de colaboración, se trata de "generar confianza para poder compartir información, hacer despliegues conjuntos, hacer determinadas actividades policiales conjuntas que al final van en beneficio de la ciudadanía. Las Policías Locales pueden ayudar mucho a las competencias de Policía Nacional o Guardia Civil y nosotros evidentemente también podemos coadyuvar a que el trabajo de la Policía Local sea más eficiente".

Entrega de diplomas. / Fernando Rodríguez

Al acto de clausura acudió también el inspector jefe Óscar Fernández, coordinador de cursos de la División de Formación y Perfeccionamiento, que es la que emitió además los diplomas formativos a los 34 agentes locales participantes en estas jornadas.

Participantes en las jornadas. / Fernando Rodríguez

Durante las mismas, indicó Moreno, ha habido charlas interesantes, como la ofrecida por la Magistrada Lucía Rodríguez-Vigil Iturrate, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Oviedo.

La Delegada del Gobierno indicó por su parte que "la colaboración entre cuerpos policiales no es una opción, sino una obligación legal", ya que la seguridad colectiva es "una labor compartida".

Adriana Lastra resaltó además que la Policía Local es un factor decisivo en la seguridad, puesto que "conocer el terreno, los barrios y los problemas sociales".

Adriana Lastra durante su intervención. / Fernando Rodríguez

Y añadió que ya no sirven las estructuras rígidas del pasado en una conexto de "transformación de las amenzas a la seguridad", como el creciente impacto de la ciberdelincuencia, la trata de personas, los grupos criminales internacionales o las bandas juveniles.

Es necesario, resaltó, impulsar la formación continua de las fuerzas de seguridad y "poner a las víctimas en el centro". Y añadió: "La ciudadanía nos exige ser eficientes, con proporcionalidad".

Deseo además que estas jornadas pioneras se repitan próximamente, y no solo en Asturias.