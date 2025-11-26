Uno de cada cinco comercios de Asturias cerró en la última década, estas son las ramas más afectadas

Uno de cada cinco comercios cerró sus puertas en Asturias en los últimos diez años, según los datos publicados ayer por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y que reflejan la pérdida de 3.615 negocios entre octubre de 2015 y el pasado mes.

En concreto, a tenor de las cifras de ATA, frente a los 17.498 autónomos que hace una década estaban dados de alta en el sector del pequeño comercio de Asturias, al cierre del pasado mes la cifra se había reducido a 13.883. En términos porcentuales, el retroceso es del 20,7%.

Solo en este año 2025 se han dado de baja 523 comerciantes en la región, y desde 2010 no ha habido ni un solo ejercicio en el que no se haya registrado pérdida de autónomos , según destacó la presidenta de ATA Asturias, Patricia Oreña.

Los datos recopilados por la asociación indican que el comercio ha sido el sector de la economía asturiana que más autónomos ha perdido en los últimos diez años, seguido por la agricultura, con 2.826 afiliados menos; la hostelería, que ha perdido 1.209, y la construcción, con 850 menos.

Por contra, en las actividades relacionadas con la informática y la comunicación han aumentado en 764 (un 82,1% más); en 308 (un repunte del 46,4%) en las vinculadas al sector inmobiliario; y en 496 (un 41%) en el apartado de actividades artísticas y de entretenimiento.

Patricia Oreña advirtió de la necesidad de aplicar un conjunto de "medidas urgentes" que favorezcan la creación y estabilización del comercio. Por ejemplo, la puesta en marcha de nuevas bonificaciones y tarifas cero al emprendimiento y la mejora de la acción protectora, con el reconocimiento automático del cese de actividad o la ampliación en dos semanas de la baja por maternidad.