La determinación de la madre de las niñas asesinadas en Soto del Barco: "Siempre lucharé por su recuerdo"
El concejo celebra este jueves 27 de noviembre un acto de recuerdo de Amets y Sara, a las que su padre mató en 2014
«Ya son once años. No sé cuándo pasaron...», dice Bárbara García, la madre de Amets y Sara. Esos 11 años es el tiempo que lleva sin ellas.
La primera habría cumplido 20 años el pasado agosto. Sara, 18, este mismo miércoles 26 de noviembre. Pero su vida se paró hace once años, la fría tarde de un jueves 27 de noviembre porque su padre decidió matarlas –luego se suicidó–, aprovechando las horas que había estipulado la juez para pasar con las dos pequeñas, ya que estaba separado de Bárbara García. Después de abandonarlas y unos años desaparecido, había regresado a Soto del Barco, donde las tres residían, reclamó ver a las niñas y decidió hacer daño a su expareja de la peor, de la más terrible forma que se puede hacer a alguien: matando a sus hijas. Es la violencia vicaria, la cara más cruda del maltrato.
En todo este tiempo Bárbara García ha tratado de seguir adelante. Lo ha logrado. Pero no olvida. Ni quiere hacerlo, por supuesto. Han pasado ya once años, pero ella de alguna forma sigue parada en aquella tarde de noviembre cuando le dieron la peor noticia que se puede dar a alguien. Desde entonces su objetivo es que el recuerdo de Amets y Sara siga vivo. Que nadie las olvide. Y lo ha logrado.
«Mi recuerdo de ellas es casi como el primer día. Y me gusta que en todo este tiempo la gente siga fiel y se acuerde de ellas», señala Bárbara García a LA NUEVA ESPAÑA. En el monolito instalado en Soto, en el parque infantil donde jugaban Amets y Sara, a un puñado de metros de su colegio, habrá este jueves 27 de noviembre un acto de recuerdo, a partir de las 16 horas. Se leerá un poema sobre el duelo y se habilitará un libro en el que los asistentes podrán escribir sus dedicatorias.
Allí estarán su madre, otros familiares y todos los que quieran expresar su condena a la violencia de género. «Mientras pueda seguiré luchando por su memoria y para que la gente las recuerde», zanja con determinación Bárbara García.
