Los empresarios asturianos reclaman que las mutuas asuman también las bajas por salud mental, que no paran de crecer (sobre todo, en jóvenes de 16 a 35 años)

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) urge medidas para evitar que la duración media de las bajas por incapacidad temporales en Asturias, muy por encima de los 60 días, sean muy superiores a las del conjunto de España y lastren la actividad de las empresas.

Pablo García, vicepresidente de FADE, destacó que el reciente convenio suscrito entre Seguridad Social (INSS), Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) y las mutuas para que estas últimas gestionen parcialmente las bajas vinculadas a lesiones traumatológicas en Asturias y no se dilaten las pruebas y los diagnósticos por las listas de espera de la sanidad pública "no tiene la amplitud deseada, pero es un importante punto de inflexión". En ese aspecto, reclamó que las mutuas también asuman las bajas por causas psicosociales, vinculadas en su mayoría a la salud mental. Son las que más están creciendo, sobre todo entre los jóvenes.

Jaime Mesonada, delegado en Asturias de la Asociación Nacional de Mutuas de España (AMAT), señaló que las mutuas, con 24 centros en la región, "tendrían capacidad para asumir los casos de salud mental". No obstante, señaló que el primer paso es asumir parte de las bajas vinculadas a lesiones traumatológicas y que, pese a que el convenio se firmó en agosto, aún no está operativo puesto que faltan los protocolos para conectar los sistemas informáticos.

En una jornada organizada ayer por FADE, Mesoneros destacó que la duración media de las bajas por incapacidad temporal en Asturias en 2024 fue de 68,4 días frente a los 43,1 días del conjunto de España y que donde más crecen en número de bajas es en el tramo de edad de 16 a 35 años y, sobre todo, los casos de salud mental. El coste de las prestaciones durante el pasado año en Asturias fue de 545,51 millones de euros.

"Las ausencias en el trabajo es un problema que nos preocupa", señaló Pablo García, vicepresidente de FADE, que destacó que es muy grave para las pequeñas empresas "porque en algunos casos no pueden subir la persiana".

Rocío Doval, directora provincial del INSS, reconoció que el absentismo es un "problema" en Asturias, pero negó "que sea escandaloso". Apuntó que las cifras de bajas siempre han sido más altas entre los jóvenes y que la duración es mayor entre los trabajadores de más edad. "En las estadísticas aparece el noroeste de España como la zona con mayor duración de las bajas y coincide con las regiones más envejecidas", destacó Doval, que añadió que esa media de edad alta también esta vinculada a un mayor uso de los servicios de salud, con lo cual se eleva la presión sobre ellos. "Este es un problema que nos compete a todos. Los empresarios tienen una labor central, que es mejorar el clima laboral , que influye los procesos de salud mental", dijo Doval.

"Es un problema multifactorial", resaltó Joaquín Arcadio Fernández, jefe del Servicio de Inspección del SESPA. "El problema de las listas de espera es evidente e influye en la duración de las bajas, pero hay muchos procesos de larga duración vinculados a salud mental y esos no están sujetos a las esperas por una resonancia", afirmó Fernández, que destacó la importancia de la gestión de los recursos humanos y trató de "bajar el suflé" del convenio firmado en agosto porque de las 112.000 bajas anuales solo afectaría potencialmente a unas 4.400 "y ello si todos esos pacientes aceptan voluntariamente pasar a la mutua y estas tienen los recursos necesarios".