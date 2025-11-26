FADE anima a las empresas asturianas a "perder miedo" a la hora de crecer: "Un fondo puede multiplicarte por cinco"
La Oficina de Crecimiento de la patronal, creada hace dos años, asesora a una quincena de compañías, sobre todo agroalimentarias
Una empresa puede crecer de muchas maneras: explorando un nuevo mercado, obteniendo financiación pública o privada, saliendo a Bolsa, comprando otra compañía, logrando una adjudicación, permitiendo la entrada de un socio o un fondo de inversión... "El problema es que a muchos empresarios de Asturias les entra un miedo enorme analizar alguna de estas opciones", ha asegurado este miércoles Javier García, director de la Oficina de Crecimiento de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), durante una jornada en la que se analizaron las posibilidades que tienen las compañías de la región para incrementar su tamaño.
La Oficina de Crecimiento fue creada en 2023 de la mano del entonces Idepa, hoy reformulado como Agencia Sekuens, para intentar dar solución a uno de los males endémicos de las empresas españolas en general y asturianas en particular: su escaso tamaño (el 96% tiene menos de diez empleados). En un primer momento la Oficina vino acompañada de un fondo inversor que financiara operaciones de crecimiento de compañías, pero el vehículo no prosperó. Ahora, dos años después, ya en el segundo mandato de María Calvo como presidenta, FADE busca relanzar la Oficina y quitar los miedos a los empresarios asturianos. Actualmente, la entidad asesora a una quincena de compañías en sus estrategias de expansión.
"Las empresas deben perder el miedo a la entrada de un fondo inversor, si ayuda a la empresa a crecer, todos ganan", ha señalado Pablo Folgueras, responsable de fusiones y adquisiciones de Llana Consultores, que, sin citar el nombre de la empresa, puso un ejemplo reciente de éxito en Asturias: "El fondo multiplicó por cinco sus resultados".
En conversación con este periódico, García ha indicado que el sector agroalimentario es uno de los que más posibilidades de crecimiento tiene. "Muchas empresas asturianas de tipo familiar buscan colocar sus productos (por ejemplo, lácteos) en otras zonas del país mediante grandes cadenas de distribución; pensemos que tener una referencia en Mercadona supone unos 50 millones de euros de facturación", ha explicado el director de la Oficina, que ha añadido que también existen opciones de expansión en la construcción y el sector servicios.
"El crecimiento de Asturias depende en buena medida de la implantación de grandes empresas industriales", ha remarcado por su parte Ignacio Arce, del bufete Ontier, durante una mesa redonda con expertos. "Asturias es un lugar muy atractivo para el capital, tanto industrial como financiero", ha asegurado.
