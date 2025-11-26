GAM duplica la actividad en su planta de reciclado de máquinas y mejora sus resultados

General de Alquiler de Maquinaria (GAM) dobla la apuesta en su nuevo negocio de refabricación de maquinaria, el proyecto de economía circular denominado Reviver. La compañía asturiana está incorporando un segundo turno de trabajo que permitirá duplicar la producción de la planta de Villamañán (León). En los primeros meses de vida del proyecto, el 70% de las 375 unidades de maquinaria que se han refabricado para alargar su vida útil ya están en alquiler.

Con Reviver, GAM pretende reducir inversión y maximizar la generación de caja al tiempo que avanza en sostenibilidad medioambiental.

GAM obtuvo en los nueve primeros meses del año unos ingresos de 233,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 6% con respecto al mismo periodo del año anterior. El beneficio bruto (ebitda) alcanzó los 64,8 millones (el 10% más) y las ganancias de la compañía con sede en Granda (Siero) casi se duplicaron con 5,1 millones de euros (el 91% más).

GAM sigue su senda de crecimiento orgánico. Destacan los resultados de España y Portugal (con un crecimiento del 9%) y en los mercados árabe y marroquí (con crecimientos de doble dígito).

Además, la compañía de alquiler de maquinaria mantiene abierta la puerta del crecimiento inorgánico y busca oportunidades que permitan penetrar en nuevos clientes y ganar cuota de mercado. GAM completó la adquisición de ocho compañías en los últimos cuatro años y sigue analizando oportunidades que le ayuden a acelerar su crecimiento y concentrar el sector.