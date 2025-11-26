Ya hay fecha para el la aprobación o rechazo del Presupuesto y el calendario desata la crítica de la oposición

La Junta General del Principado establecerá el 29 de diciembre si Asturias cuenta con presupuestos autonómicos para el próximo año, según el calendario aprobado este miércoles por la Junta de Portavoces parlamentarios. El cronograma ha vuelto a desencadenar las críticas de la oposición, que ha cuestionado el escaso margen para el debate y estudio de un proyecto de cuentas que el Gobierno prevé aprobar el próximo lunes 1 de diciembre y registrarlo ese mismo día en la Junta General.

Entre el jueves 4 y el lunes 15 de diciembre se celebrarán las comparecencias, el Pleno de totalidad se ha programado para el viernes 19 y la votación definitiva del Presupuesto ha quedado fijada para el lunes 29 de diciembre. El cronograma (sobre el que se discutieron cuatro variantes) salió adelante por mayoría, con el rechazo de PP y Foro y las críticas añadidas de Vox, que cuestionó también la fecha de entrada del proyecto de cuentas.

El plan de trabajo marca cuatro hitos. Primero, la entrada del proyecto en la Cámara el lunes 1 de diciembre. Segundo, las comparecencias de responsables del Ejecutivo y expertos, desde el jueves 4 hasta el lunes 15. Tercero, el Pleno de totalidad el viernes 19, donde se debatirán las enmiendas a la totalidad y la devolución del proyecto. Por último, el Pleno final de aprobación el lunes 29 de diciembre. Según trasladó la portavoz socialista, Dolores Carcedo, la propuesta obtuvo un respaldo mayoritario, aunque PP y Foro no apoyaron ninguna de las opciones de calendario sometidas a votación.

El bloque que respalda al Gobierno (PSOE e Izquierda Unida) defendió que el esquema permite culminar la tramitación dentro del año, como ha ocurrido en ejercicios recientes. Carcedo subrayó que el acuerdo fue “mayoritariamente votado” y encuadró el rechazo de PP y Foro en una actitud “habitual por estas fechas”. IU-Convocatoria por Asturies, por su parte, señaló que la Cámara activa un procedimiento conocido y destacóó que la entrada del Presupuesto supone la paralización de plenos y comisiones ordinarias, sin impedir que continúen en paralelo algunos proyectos de ley ya en trámite.

Un calendario "bochornoso", según el PP

El Partido Popular calificó el calendario de “bochornoso” y lo presentó como una “performance democrática” de la izquierda. Su portavoz, Luis Venta, sostuvo que en 18 días deberán celebrarse comparecencias y resolverse enmiendas totales y parciales, un margen que considera incompatible con el análisis en profundidad de la ley más relevante del año. El PP añadió reproches sobre la información de ejecución presupuestaria del ejercicio en curso, que a su juicio no se actualiza con la diligencia exigible, y vinculó la premura del calendario con el propósito del Ejecutivo de minimizar el escrutinio de las cuentas. El grupo popular votó en contra del cronograma.

Vox cuestiona que se "incumpla la ley"

Vox centró sus críticas en la fecha de entrada del Presupuesto, fijada para el 1 de diciembre. Su portavoz, Carolina López, la tildó de “insulto” y “tomadura de pelo” al entender que el proyecto debía haberse presentado en octubre por ley. También cuestionó que, a una semana del inicio de las comparecencias, todavía no se conozca el orden de intervención de los consejeros y censuró la concurrencia de otras tramitaciones legislativas durante el proceso de Presupuestos. A su juicio, el cronograma está “a la trágala” y resta capacidad a los grupos para analizar el texto y proponer comparecientes: el miércoles 3 se cierra el plazo máximo para registrar expertos, lo que, según Vox, deja apenas “dos o tres días” para revisar un proyecto recién llegado.

IU resalta que se compatibilice la agenda legislatuva

Desde IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas defendió el equilibrio entre la centralidad del Presupuesto y la continuidad de dos iniciativas en curso durante el paréntesis parlamentario: el Estatuto de la Mujer Rural y la Ley sobre bebidas energéticas. Según explicó, la continuidad se limitará a sustanciar comparecencias de expertos e interesados, mientras que la actividad ordinaria de plenos y comisiones quedará suspendida, como es habitual cuando entra el Presupuesto. IU admitió que los grupos de la oposición —PP, Vox y Foro— trataron de alargar los tiempos, pero sostuvo que el calendario aprobado garantiza culminar el proceso antes de final de año.

Foro: "Un disparate, con tiempo insuficiente"

Foro Asturias manifestó un rechazo frontal al esquema aprobado y al resto de alternativas debatidas. Adrián Pumares, portavoz forista, consideró un “disparate” que toda la actividad vinculada a las cuentas se ciña a diciembre, por entender que el tiempo es “claramente insuficiente” para escuchar aportaciones y mejorar las cuentas. Pumares contrapuso la práctica asturiana con la de otras comunidades que, dijo, debaten desde hace semanas o han aprobado ya sus presupuestos, y calificó de “falta de respeto” a la Cámara la fórmula escogida. Foro no apoyó ninguna de las cuatro opciones que se pusieron sobre la mesa en la Junta de Portavoces.

Tomé: "Negociaremos hasta el último minuto"

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé dio por asumido el cronograma y afirmó que su grupo negociará hasta "el último minuto" antes de la aprobación del proyecto de cuentas por el Consejo de Gobierno para fijar su posición. Tomé confirmó que mantendrá reuniones y contactos en estos días previos y no quiso avanzar cuándo tomará la decisión de si respalda o no las cuentas, aunque reconocieron tanto ella como los partidos del Gobierno, la sintonía.

Lo cierto es que el calendario obliga a la Cámara a encajar en poco más de diez días las comparecencias de consejeros y altos cargos para explicar sus capítulos. Según denunció Vox, no se ha difundido aún el orden de intervención de las consejerías. En paralelo, los grupos deberán proponer comparecientes externos antes del miércoles 3, lo que estrecha la ventana de trabajo entre la llegada del proyecto (día 1) y el arranque de las sesiones (día 4). Tras el Pleno de totalidad del día 19, la ponencia y la comisión habrán de resolver enmiendas parciales con vistas al dictamen que se elevará al Pleno del día 29. Con el cronograma ya aprobado, la Junta General afronta un fin de año contrarreloj, como ha venido siendo habitual en Asturias.