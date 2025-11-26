Las joyas inmobiliarias que están arrasando en Asturias: de palacetes a áticos con vistas

Entre montañas, acantilados y villas marineras que parecen detenidas en el tiempo, Asturias se consolida como un destino inmobiliario donde el encanto tradicional y la modernidad encuentran un equilibrio perfecto. Desde palacetes históricos junto al Cantábrico hasta proyectos de obra nueva en pleno corazón urbano, el Principado ofrece hoy algunas de las propiedades más exclusivas del norte peninsular.

A continuación, Alquiastur Inmobiliaria ofrece una selección única de inmuebles en venta que destacan por su arquitectura, ubicación y potencial, concebidos para quienes buscan algo más que una vivienda: un estilo de vida

Un palacete entre dunas y brisa marina en San Juan de la Arena, Concejo de Soto del Barco.

Casa en San Juan de la Arena / Tucasa.com

A escasos 300 metros de la playa de Los Quebrantos, emerge un palacete singular que parece diseñado para quienes aman los espacios amplios, la luz natural y la calma del entorno costero asturiano. Con 425 m² construidos distribuidos en tres plantas, esta propiedad pareada conserva el carácter de otra época sin renunciar a las comodidades contemporáneas.

Los techos altos, las grandes ventanas y los detalles decorativos originales crean una atmósfera señorial, mientras que sus seis habitaciones, dos salones, dos cocinas y la presencia de balcones y ventanales permiten imaginar estancias llenas de vida. La guinda está en su torre con vistas panorámicas, un refugio íntimo desde el que contemplar el paisaje verde que rodea la villa marinera.

A solo 20 minutos de Cudillero y 15 del aeropuerto de Asturias, el inmueble ofrece una conexión excelente sin sacrificar la tranquilidad que lo caracteriza. Su jardín privado, un auténtico oasis rodeado de vegetación, es un privilegio difícil de encontrar en viviendas de esta tipología.

Es, sin duda, una pieza única para quienes buscan historia, privacidad y posibilidades: desde vivienda familiar hasta casa rural premium.

Precio: 799.900 euros

Edificio con alma y vocación hotelera en el corazón de Grado

Edificio en Grado / Tucasa.com

En pleno Camino Real, ruta tradicional de gran tránsito y eje vital de Grado, se alza un edificio de 699 m² construidos concebido para inversores con visión. Su ubicación, estratégica y vibrante, lo convierte en un potencial proyecto hotelero de referencia en la comarca.

Actualmente, la planta baja alberga una cafetería totalmente operativa, con barra, comedor y acceso directo a la calle. En las plantas superiores, el edificio ofrece la posibilidad —ya autorizada— de convertirse en un hotel de tres estrellas con 10 habitaciones, sumándose a la creciente demanda turística del concejo.

Su arquitectura urbana clásica y sus posibilidades de ampliación hacen de esta propiedad una rara avis en el mercado: perfecta para desarrollar un negocio consolidado, un alojamiento boutique o incluso un edificio de viviendas de lujo.

Precio 529.900 euros

Vivir el futuro del diseño urbano en Laviada (Gijón)

Piso en Laviada, Gijón / Tucasa.com

En una de las zonas con mayor proyección de Gijón, un edificio de fachada catalogada está dando forma a una nueva manera de entender la vivienda contemporánea. La promoción, prevista para entregarse en 2026, destaca por su calificación energética A, diseño moderno y acabados premium.

Sus pisos, desde 65 a 87 m² útiles, se articulan en dos o tres habitaciones, dos baños y amplias estancias exteriores que garantizan luz natural durante todo el día. La cocina americana, equipada con electrodomésticos de última generación, es el eje del espacio, mientras que el aislamiento térmico y acústico sitúa esta obra nueva a la altura de los mejores proyectos urbanos del norte.

Una opción ideal tanto para jóvenes profesionales como para parejas y pequeñas familias que buscan comodidad, eficiencia y un entorno vibrante en expansión.

Precio: 295.812 euros

Un dúplex con esencia costera y terraza privada en Candás, Concejo de Carreño

Vistas desde piso con terraza en Candas / Tucasa.com

Entre la montaña que abraza la villa y el mar Cantábrico que define su carácter, este elegante dúplex de 77 m² construidos seduce por su equilibrio entre diseño, funcionalidad y ubicación privilegiada.

Con la peculiaridad de una distribución invertida, el nivel superior alberga la zona más luminosa de la vivienda: una cocina renovada, un salón amplio y una terraza ideal para desayunos frente a la brisa marina. En la planta inferior se encuentran dos habitaciones tranquilas, un baño completo y una práctica despensa.

El edificio, con ascensor y portería en buen estado, se sitúa en una de las localidades más demandadas de la costa asturiana, donde la vida transcurre entre paseos marítimos, playas familiares y un ambiente marinero auténtico.

Una propiedad pensada para quienes desean vivir cerca del mar sin renunciar a la comodidad urbana.

Precio: 279.900 euros

Las cuatro propiedades comparten un elemento común: representan estilos de vida distintos, pero todos vinculados a la calidad, la ubicación y la esencia asturiana. Desde la arquitectura señorial hasta las inversiones estratégicas o los proyectos de diseño contemporáneo, Asturias ofrece hoy un abanico de oportunidades que seducen tanto a compradores nacionales como a quienes buscan un refugio en el norte.

Un territorio donde tradición, naturaleza y modernidad conviven para crear un mercado inmobiliario en pleno auge… y donde encontrar la vivienda perfecta es solo cuestión de mirar en el lugar adecuado.