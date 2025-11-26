El resultado de la reunión de la Concejera de Educación con la Ministra en Madrid: una ley contra el acoso escolar, el pacto "Asturias Educa" y la nueva FP

La consejera de Educación, Eva Ledo, se reunió esta mañana en Madrid con la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en un encuentro de algo más de una hora en el que abordaron las principales líneas de gestión del Principado para esta legislatura. Entre ellas figuran la aplicación del pacto "Asturias Educa", el desarrollo de políticas de bienestar emocional y prevención del acoso y del suicidio, así como la implantación de la nueva Ley de Formación Profesional (FP).

Uno de los asuntos centrales de la reunión fue el decreto asturiano de prevención del acoso escolar, actualmente en fase de redacción. La reunión, pedida por la ex consejera, Lydia Espina, hace más de seis meses, tenía inicialmente la finalidad de trasladarle al Ejecutivo central la problemática del bullying e impulsar una Ley estatal contra el acoso. Algo "muy solicitado por padres y alumnos", según explicó tras el encuentro la propia Eva Ledo. Una norma que ambas responsables coincidieron en analizar desde una perspectiva coordinada.

En relación con el pacto Asturias Educa, la Consejera entregó a Alegría una copia del acuerdo firmado en julio con cuatro organizaciones sindicales de la escuela pública. Ledo destacó especialmente las medidas vinculadas a la atención a la diversidad y la reducción de la carga burocrática, y subrayó una reivindicación clave del documento: la creación de la especialidad docente de asturiano, necesaria para que los más de 330 profesionales que hoy imparten la asignatura puedan estabilizar sus plazas o concurrir a procesos de oposiciones.

La Ministra se "interesó mucho" por este documento que ya recoge puntos que el Gobierno central quiere blindar en todo el país, como la reducción de horas lectivas entre el profesorado, que pasará a ser de 25 horas en Primaria y 18 en Secundaria. También la reducción del número de alumnos por aula, un tema aún en el aire en el Ministerio pero que tendría un horizonte de 23 alumnos por clase (la ratio que se está implementando en el Principado).

La situación actual y el futuro de la Formación Profesional ocuparon también parte de la conversación, la primera oficial mantenida entre ambas dirigentes. Ledo explicó la reordenación interna del área dentro de la administración autonómica y su intención de avanzar en la implantación de certificaciones profesionales en los centros educativos del Principado.

Como balance del encuentro, ambas coincidieron en mantener una vía de diálogo estable para coordinar las políticas educativas y avanzar en los retos compartidos. Ledo valoró la reunión como "constructiva y necesaria" para garantizar que las iniciativas del Principado encajen con las líneas estratégicas del Ministerio, especialmente en ámbitos tan sensibles como la convivencia escolar, la atención a la diversidad y la modernización de la FP.