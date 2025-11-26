Hacer del mundo rural un espacio abierto a todos
La Fundación EDES apuesta por la inclusión de las personas con discapacidad con su proyecto "Activación Rural": "El objetivo es consolidar una cultura organizativa centrada en los derechos de las personas con discapacidad"
L. L.
La pandemia por la Covid 19 y su consecuente confinamiento reveló sin duda, entre otras cosas, la importancia de poner el foco en el cuidado de la salud mental, en la lacra silenciosa de la soledad no deseada y en la necesidad de crear comunidades inclusivas para hacer frente a innumerables problemáticas de carácter social.
Fue gracias al periodo post pandemia cuando se pudo disponer de fondos para investigar, probar y validar nuevos modelos de atención apoyo basados en la comunidad, explica Laura López Santamarina, responsable del Servicio de Empleo y Formación de la Fundación EDES.
Esta entidad sin ánimo de lucro formada por personas con discapacidad intelectual, familias y profesionales viene participando desde hace unos años en propuestas que abogan por la inclusión de las personas con discapacidad en entornos laborales, educativos y formativos de la comunidad. Para complementar este modelo de apoyo y acompañamiento nació Activación Rural, una iniciativa para la sensibilización, la formación y la participación plena en el entorno rural desde un enfoque en el que los derechos de las personas con discapacidad estén en el centro de la ecuación.
En los últimos años, y "gracias a los Fondos Europeos, una partida fue destinada a que las organizaciones investigáramos otros modelos de cuidados para mejorar la atención y calidad de vida de las personas vulnerables", añade López.
Un trabajo que fue del todo revelador. "Tras llevar a cabo la investigación se pudo evidenciar que la atención y cuidado a las personas con discapacidad en su entorno natural genera mejores resultados", recalca.
Con ese balance positivo y en plena fase de cambio de modelo, el proyecto avanza con el objetivo de "visibilizar los derechos al empleo, a la formación y a la participación en la comunidad de las personas con discapacidad. Estamos adaptando nuestra forma de trabajar y queremos contar con recursos para poder acompañar y apoyar a las personas con discapacidad en sus propios pueblos, casas... tratando de evitar y retrasar una posible institucionalización", explica López.
En la actualidad y para materializar el proyecto, Fundación EDES ha podido contar con la Gerencia del área I del hospital de Jarrio, Campoastur y el IES Carmen y Severo Ochoa de Luarca.
"En Campoastur están contratadas además de las dos personas que se integraron en la plantilla a través del proyecto de EDES, otras ocho personas más, en total suman diez personas con diferentes grados de discapacidad reconocida. Entendemos esta integración como parte de la normalidad laboral, son trabajadores/as que desempeñan sus funciones al igual que el resto de los empleados/as", cuenta María José González, responsable de Recursos Humanos en Campoastur.
En el IES Carmen y Severo Ochoa de Luarca también recalcan las bondades que la Formación Profesional tiene para alumnos con necesidades especiales de cara a encontrar un empleo. "Tenemos varios alumnos con discapacidad y la experiencia está resultando muy positiva. Para estos propios alumnos, están cursando una formación reglada en el centro educativo donde estudian la mayoría de las personas de su entorno, lo que posibilita una formación profesional para ellos y una integración social", cuenta Jesús Manuel Fernández, director del centro.
En el sector sanitario también apuestan por dar pasos hacia la inclusión de las personas con discapacidad. Concretamente en la Gerencia del área I del hospital de Jarrio, donde por primera vez, incorporaron a un celador con discapacidad intelectual a su plantilla. "Creemos firmemente en que en la diversidad hay un beneficio para toda la sociedad, que la inclusión tiene que ser una realidad y que mejor que en el ámbito sanitario, especialistas en cuidar a las personas", cuenta Pedro Jiménez, gerente del área sanitaria I de Jarrio.
