El Principado pide "prudencia" mientras se investiga lo ocurrido en la mina de Vega de Rengos: "Puede alargarse días"

"Prudencia hasta tener todos los datos", fue el mensaje que quiso trasladar esta mañana el consejero de Industria, Borja Sánchez. El Principado ha abierto este lunes la reunión de la Comisión de Seguridad Minera tras lo ocurrido el pasado viernes en la mina de Vega de Rengos, donde perdieron la vida dos trabajadores. Antes del encuentro, el Consejero explicó que el objetivo prioritario de la comisión es indagar en las causas del hundimiento "súbito y fortuito" de la galería en la que trabajaban los mineros y pidió "prudencia", ya que "la investigación acaba de empezar y se alargará varios días". "Conviene no darnos plazos ahora mismo, sino trabajar para conocer exactamente qué provocó el accidente", subrayó Sánchez.

No obstante, el Consejero se adelantó a recordar que Tyc Narcea, la empresa propietaria, había superado todas las inspecciones reglamentarias, incluida la última, realizada tan solo un día antes del siniestro. "Todo estaba convenientemente documentado y no se detectó ningún motivo que hiciera sospechar lo ocurrido", lamentó Sánchez que añadió que "incluso el día previo no había síntoma alguno de lo que finalmente sucedió".

En el encuentro, estaban presentes, además de la Administración, técnicos de minas, sindicatos y empresas públicas y privadas. El servicio de Minas ya accedió a la explotación el mismo viernes, pero ahora debe completar su labor con testimonios de trabajadores, declaraciones de testigos y nuevas inspecciones sobre el terreno. A ello se suma la investigación que desarrolla la Policía Judicial de la Guardia Civil, que entró ayer por primera vez a la mina, por lo que se desconoce aún cuándo podrán regresar los operarios a la mina.