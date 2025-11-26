Regulaciones de empleo en casi todas las instalaciones de ArcelorMittal en Asturias y recorte en la contratación de eventuales: estos son los motivos

La indisponibilidad del horno alto "B" de Gijón, la parada por mantenimiento del sinter "A" y la parada por obras de la línea de decapado de Avilés, que afecta a otros talleres vinculados a su producción, provocan regulaciones de empleo en la mayoría de las instalaciones de ArcelorMittal en Asturias. Además, estas paradas tienen efectos en las empresas auxiliares, que también están aplicando regulaciones, y provocarán una fuerte disminución en la contratación de eventuales que suele hacersedurantee las vacaciones de Navidad.

Durante la mañana de hoy se celebró una reunión de la comisión de Seguimiento del ERTE en Asturias, a petición de las organizaciones sindicales firmantes (UGT, CC OO y USO), para conocer como se está aplicando la regulación en las diferentes instalaciones. La compañía explicó que hay personal afectado en la mayoría de los centros de trabajo derivado, principalmente, de la situación del horno alto "B" de Gijón (que se sigue intentando arrancar pero que no está previsto que retome la producción de arrabio con normalidad al menos hasta enero) y de la parada, a partir del 30 de noviembre, de la línea de decapado de Avilés para completar una inversión de 18 millones de euros que incluye las sustitución de las cubas de ácido clorhídrico en las que se tratan las bobinas de acero. De la línea de decapado dependen otras instalaciones, que también pararán. Esta es la afección por áreas:

- Cabecera. El ERTE se están aplicando en los sínter por la parada de mantenimiento programada de la instalación "A". La Empresa confirmó que el sínter "B" parará definitivamente cuando arranque el sínter "A", siendo la fecha tope el 31 de diciembre de este año, por motivos medioambientales.

- Transversales. Aplicación del ERTE 4 días al mes en noviembre y pendiente de definir la aplicación en diciembre. En ferrocarriles hay cinco máquinas paradas por la inactividad del horno alto B más otra en el tren de bandas en caliente (TBC) de Avilés TBC por disminución de movimiento de desbastes procedentes de la acería de Avilés.

- Acería LDA de Avilés. Debido a la parada del horno alto "B" y a la consecuente disminución de arrabio, trabaja con un sólo convertidor y una máquina, salvo un turno rotatorio que trabaja con dos. Entre 15 a 18 personas en ERTE por cada turno.

-Tren de chapa gruesa de Gijón. Afectación por falta de material.

- TBC. Aplicación del ERTE cuatro días más al mes, por la situación de falta de material para laminar.

- Decapado. Desde el 30 de noviembre parará por el cambio de cubas, durante el mes de diciembre.

- Tándems 1 y 2. Parados durante el mes de diciembre, debido a la parada de Decapado.

- Galvanizado 1. Parada desde el 5 de diciembre hasta finales de mes, por la parada de Decapado.

- Galvanizado 2: parada desde el 15 de diciembre hasta finales de mes, por la parada de Decapado.

- Líneas de Recocido, Hojalata y Témper: Paradas durante el mes de diciembre.

- Largos: Alambrón afectado principalmente por cartera de pedidos. Sin apenas afectación en Carril.

Además, la empresa confirmó a los sindicatos que la situación actual afectará a la tradicional contratación de personal eventual de cara a las minitandas vacacionales del mes de diciembre, por la parada de gran parte de las instalaciones, lo que provocará una necesidad menor de personal que durante en el periodo veraniego.

La sección sindical de CC OO ha solicitado a ArcelorMittal que facilite, a la mayor brevedad posible, cuál es el porcentaje real de aplicación del ERTE en Asturias, ya que considera que es un dato clave de cara a la próxima reunión de la comisión de seguimiento del ERTE a nivel central, convocada para el próximo 4 de diciembre.