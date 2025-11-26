Los sindicatos urgen un pacto nacional tras el accidente minero

La Policía Judicial de la Guardia Civil realizó ayer una primera inspección ocular en el interior de la mina subterránea de Cangas del Narcea en la que el pasado viernes fallecieron dos mineros a causa del desprendimiento del techo de una galería.

El Instituto Armado hace esta inspección de carácter técnico un día antes de que se reúna la Comisión de Seguridad Minera del Principado de Asturias, organismo en el que están representados el Gobierno del Principado, los sindicatos, las empresas y los colegios profesionales relacionados con la materia, para analizar la información disponible sobre el siniestro.

Precisamente ayer, los sindicatos CC OO y UGT protagonizaron ayer una nueva concentración contra la siniestralidad laboral, tras el siniestro del viernes pasado en Vega de Rengos (Cangas del Narcea) en el que fallecieron dos mineros, uno de 32 y otro de 42 años. Los sindicatos cortaron el tráfico y guardaron un minuto de silencio. Previamente, en un comunicado, exigieron responsabilidades y pidieron un pacto de Estado contra la siniestralidad laboral.

Subrayaron que el sector de la minería, tras su desmantelamiento, está "bajo mínimos" con una tasa de mortalidad laboral "absolutamente desorbitada y propia del siglo XIX". Los sindicatos insistieron en que "no se puede entender y es absolutamente injustificable que ante hechos como estos se diga que nadie tiene responsabilidad en que una persona no vuelva a su casa por haber perdido la vida en el trabajo".

"Tenemos que decirlo alto y claro, todos los accidentes deben ser exhaustivamente investigados y delimitadas las responsabilidades que correspondan con el objetivo fundamental de que jamás vuelvan a repetirse", recalcaron. Asimismo, exigieron "que se dejen de emplear términos como desgracia casualidad lo que sin duda es fruto de negligencia y de incumplimiento de la legislación para justificar lo injustificable".

En este sentido, UGT y CC OO apelaron "a la responsabilidad de la clase política y de responsables de todas las administraciones a que pongan los medios y recursos necesarios para la vigilancia de la salud y la seguridad de las personas trabajadoras".

"No hay empresas buenas ni empresas malas. Hay condiciones de trabajo dignas y seguras o hay muertes y trabajo y precariedad", subrayaron. CC OO y UGT reclaman que el pacto de Estado contra la siniestralidad laboral tenga como eje centrar la lucha contra los accidentes en el trabajo.