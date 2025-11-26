Estos son los 40 restaurantes de Asturias que figuran en el “universo Michelin”: cocina fusión o tradicional, enclavados en la ciudad o en remotos pueblos
La guía de 2026 suma un nuevo estrellado en el Principado con Regueiro, de Diego Fernández
Urbanos o en pleno campo. De cocina moderna o tradicional. Ubicados en edificios de sofisticado diseño arquitectónico o en casonas antiguas construidas hace siglos. De cocina familiar con varias generaciones a los fogones o con jóvenes promesas al frente dispuestos a romper moldes.
Así son los restaurantes asturianos que han logrado entrar en la reputada Guía Michelin de 2026, la biblia gastronómica nacida en Francia hace 125 años y que acaba de desvelar el contenido de su próxima edición durante una gala en Málaga la pasada noche. La presencia asturiana es múltiple y diversa. Un total de 40 locales de la región tienen espacio en Michelin -1.295 en toda España y Andorra-, encabezados por los que lucen la codiciada estrella roja, la principal distinción, un total de 12. Hay 3 con la etiqueta Bib Gourmand, que destaca la buena relación calidad precio, además de un total de 25 recomendados. Sin olvidar los tres que lucen la estrella verde, para poner en valor a los cocineros que cuidan el medio ambiente, apuestan por el reciclaje y el residuo cero, se vuelcan con el producto de cercanía y apuestan en definitiva la sostenibilidad.
Estrellas rojas
La lista de los estrellas roja en Asturias es muy conocida y está encabezada por Casa Marcial, de la familia Manzano, en La Salgar (Parres). Suma ya un año con tres estrellas, todo un hito en la cocina asturiana, y en Málaga Nacho y Esther Manzano, junto a Chus Sánchez Manzano (hijo de Esther y ya cuarta generación en Casa Marcial) posaron con el resto de cocineros que lucen en España la máxima distinción Michelin, que este año no han aumentado en número: son un total de 16 restaurantes. Con una estrella en Asturias hay 11 más, entre los que figura la novedad de Regueiro, de Diego Fernández, en Tox (Navia). Con él están: Casa Gerardo, El Real Balneario de Salinas, Ferpel, Monte, Auga, NM, Marcos, Ayalga, El Corral del Indianu y El Retiro de Pancar.
Estrellas verdes
Las estrellas verdes las lucirán los mismos que el año pasado: Narbasu, Monte y Casa Marcial. En España son un total de 59.
Bib Gourmand
En los Bib Gourmand hay novedades. Sale El Molín de Mingo, de Dulce Martínez, en Peruyes (Cangas de Onís), pero la lista se mantiene en tres como el año pasado. A Farragua, de Ricardo Señorán, y El Recetario, de Alex Sampedro, ambos en Gijón, se une Le Bistró, en Llanes, una casa de nuevo cuño (cocina tradicional con influencia mexicana) que regenta Ricardo Sotres, un veterano de las estrellas Michelin en Asturias con El Retiro de Pancar.
Recomendados
En cuanto a los 25 repartidos por todo el Principado que recomienda Michelin hay algún cambio, aunque en líneas generales la lista se mantiene. Ésta es: Fumu (Gijón), Güeyu Mar (Vega, Ribadesella), Cabo Vidio (Oviñana, Cudillero), Gloria (Oviedo y Gijón), El Pescador (Cudillero), Alenda (Villaviciosa), Casa Farpón Asador (Argüelles, Siero), Arraigo (Posada de Llanera), Narbasu (Cereceda, Piloña), Casa Eutimio (Lastres, Colunga), El Cenador del Azul (Mieres), Roble (Pola de Lena), El Molín de Mingo, Casa Fermín (Oviedo), El Pandora (Avilés), Pedro Martino (Caces, Oviedo), Centro (Puerto de Vega, Navia), La Huertona (Ribadesella), Ca Suso (Oviedo), Casa Chuchu (Turón, Mieres), El Bálamo (Llanes), Abarike (Gijón), Yume (Avilés y Cabal (Oviedo).
