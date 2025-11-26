Transportes hace oídos sordos a la nueva estrategia de Barbón para anular el peaje del Huerna y el Principado promete seguir con la "presión política"

El Ministerio de Transportes, encabezado por el socialista Óscar Puente, hace oídos sordos a la nueva iniciativa del Gobierno asturiano, de su mismo color político, para anular el peaje de la autopista del Huerna (AP-66). El Ejecutivo de Adrián Barbón, por su parte, promete «insistir», mantener la «presión política» y considera que el Gobierno central va tarde en ese asunto.

Este es el nuevo escenario de la batalla por el Huerna, después de que el Principado solicitara una revisión de oficio sobre la ampliación de la infraestructura y anunciase su intención de interponer una acción de nulidad ante el Estado.

Lo hace en base a lo expuesto por la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, en su último dictamen motivado. Este organismo considera que la ampliación del peaje hasta el año 2050, realizada por el Gobierno de José María Aznar (PP) en el año 2000, es irregular al no haber mediado concurso público, entre otras razones. El Huerna está privatizado, lo gestiona la compañía Aucalsa y cuesta 15,60 euros por trayecto, el precio más alto de toda su historia.

La posición de Europa, manifestada en el contexto de un procedimiento de infracción abierto, ha llevado a Asturias a reclamar el fin del peaje al Ministerio de Transportes, que se niega siquiera a estudiar un hipotético rescate por el alto coste que tendría, según su versión. Esta negativa, unida a la insistencia de Asturias, ha provocado una tensión política evidente entre ambas administraciones.

Un conflicto enquistado

Y no se prevé una mejoría. Desde el Ministerio de Transportes no piensan mover ficha después de que el Principado anunciase el inicio de este procedimiento de nulidad ante el Estado.

La petición abre un plazo máximo de cinco meses en los que, teóricamente, el Gobierno central debería pedir un dictamen al Consejo de Estado, aunque también puede darse el escenario del «silencio administrativo». Todo apunta a esta segunda opción, ya que, según traslada el equipo de Puente, no hay novedad alguna. «Es una iniciativa (la de nulidad) del Gobierno de Asturias», explican desde Transportes, que limitan el caso del Huerna a su desarrollo en Europa, donde apunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Llegar a ese escenario, el de la Justicia comunitaria, es en cambio el peor escenario para el Gobierno asturiano, que cree que tiene posibilidades de lograr el fin de la concesión con este nuevo procedimiento ante el Estado. «Estamos en una situación jurídica mucho más sólida para avanzar en este objetivo y poner fin a esta injusticia», aseguró ayer Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, durante una comisión parlamentaria en la Junta General.

«El paso que hemos dado (el de solicitar la revisión) es importante y cuenta con rigor jurídico. Solicitamos al Ministerio que dé el paso de la revisión, porque además entendemos que debería haberlo hecho de manera unilateral cuando recibió el dictamen de la Comisión Europea», añadió el consejero, que no descartó un cambio de parecer en Transportes, algo que a corto plazo parece poco probable. «Hay margen para que se tomen decisiones y haya movimientos del Ministerio hacia Bruselas y hacia las comunidades. De momento no ha habido respuesta y vamos a insistir», recalcó.

El mejor y el peor escenario

Calvo describió también el escenario más favorable para el Principado: la nulidad por parte del Estado, lo que conllevaría el fin de la concesión. Ese sería el camino más corto, teniendo en cuenta que puede pasar todavía tiempo antes de que el expediente acabe en el TJUE. «El escenario más favorable es el de la nulidad. Es bueno mantener la presión política y hay unos meses en los que todavía hay una posibilidad de avance político. Si no, estaremos encaminados hacia el Tribunal Europeo, que es el peor escenario».

El TJUE ya anuló una concesión por un caso similar en Italia, aunque todo el procedimiento se prolongó más de cinco años. La Comisión, en cualquier caso, sigue en contacto con España, intercambiando datos sobre la concesión del Huerna, pero tiene claro que llevará el caso a la Justicia de no encontrar «una solución».

La posición del Ministerio, que no se mueve ante lo anunciado por Asturias, revela que las posturas siguen muy alejadas, algo poco habitual teniendo en cuenta que ambas instituciones, Transportes y el Principado, están lideradas por el mismo partido político, el PSOE.

Transportes ni siquiera ha contestado a una carta enviada de forma conjunta por Asturias, Galicia y Castilla y León, en la que solicitaban acceso a todo el expediente europeo y pedían el fin del peaje. La misiva fue enviada hace ya más de un mes.

El Ministerio lleva varias semanas sin pronunciarse sobre la polémica del peaje. Puente lo hizo en el Congreso, antes de la manifestación convocada en Oviedo, y cerró la puerta a su eliminación. Rocío Báguena, secretaria general de Transporte Terrestre, habló días después en una comisión del Congreso, reafirmando de nuevo la postura del Ministerio.

El AVE pendiente

Calma sobre el trazado pendiente del AVE. Alejandro Calvo, en la comisión en la Junta, también abordó la actualidad ferroviaria y lo que queda por completar del trazado de alta velocidad entre Pola de Lena y Gijón. El consejero recordó que «ya está en marcha la renovación» y se mostró optimista.