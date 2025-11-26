Así es como la Unión de Consumidores de Asturias te ayuda a recuperar parte de tu dinero si te hipotecaste entre 1995 y 2019: "Son cláusulas abusivas"

El Gobierno de Asturias y la Unión de Consumidores de Asturias (UCA) han presentado esta mañana la campaña "Trilogía", una iniciativa dirigida a informar y apoyar a la ciudadanía en la reclamación de derechos vinculados a tres ámbitos: el cártel de coches, los gastos hipotecarios y las tarjeras de crédito en modalidad revolving. Según explicó el presidente de UCA, Dacio Alonso, las actuaciones podrían afectas a más de 300.000 personas en el Principado.

En la presentación, Alonso, acompañado por el consejero Ovidio Zapido, ha explicado que se trata de "la campaña más potente" emprendida por la asociación: "Alcanzará al 30% de la población", reconoció el presidente.

Los ámbitos

Alonso ha recordado que, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), unos 140.000 asturianos compraron entre febrero de 2006 y julio de 2023 un coche nuevo o de kilómetro cero, periodo afectado por el conocido como cártel de coches.

Según ha explicado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó a las marcas "con 170 millones de euros", al que el Tribunal Supremo avaló, abriendo la vía a reclamar los sobreprecios. Alonso ha destacado que ya se están obteniendo sentencias favorables, y ha citado una resolución del Juzgado de lo Mercantil número 1 que "condena a Peugeot a devolver hasta 3.000 euros a 80 socios". Respecto a esta reclamación, ha insistido en que existen plazos de prescripción y que es "importante" actuar para evitar perder el derecho a reclamar.

El presidente de la entidad también ha citado las "reclamaciones por cláusulas abusivas en hipotecas", como la imposición de gastos de notaría, registro, tasación, gestoría y la comisión de apertura. Ha apuntado que estas cantidades, que pueden oscilar entre 2.500 y 4.500 euros según el préstamo, ya han sido declaradas abusivas por los tribunales, "incluido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Una reclamación que pueden hacer quienes firmaron una hipoteca entre 1995 y 2019, incluso si ya está amortizada, y ha pedido "romper esta impunidad" recordando que "si la gente no reclama, los bancos se quedan con dinero que es nuestro".

En cuanto a las tarjetas de crédito en modalidad revolving, Alonso ha estimado en unas 50.000 las personas afectadas en Asturias y ha calificado este producto como "una auténtica bomba de relojería para las familias" debido a los intereses elevados. Ha defendido que es posible anular los contratos y recuperar cantidades cobradas "de forma abusiva".

"Los bancos nos obligan a ir a los juzgados porque saben que la gente no va. ¿Vamos a permitir que se queden con nuestro dinero?", ha cuestionado Alonso, que ha insistido en que el objetivo de la campaña es informar y facilitar que la ciudadanía conozca y ejerza sus derechos.

Por su parte, el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha apelado a la ciudadanía a presentar reclamaciones, especialmente ante el fin del plazo previsto en abril. "Hay que incentivar a la ciudadanía a que dé un paso al frente", ha señalado.

Zapico ha reafirmado el compromiso del Gobierno asturiano con las asociaciones de consumidores y ha expresado su deseo de que esta sea "la primera de muchas colaboraciones".