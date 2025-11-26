Vuelve el caos ferroviario a Asturias: se disparan las cancelaciones y los retrasos por problemas en los trenes
Las líneas C1, C2 y C3 registran casi treinta incidencias en un solo día, con cinco trenes averiados y numerosos viajeros afectados.
El servicio de la red ferroviaria de cercanías en Asturias vuelve a pasar por un momento crítico. Las continuas averías en los trenes que operan en la red, unidas a la falta de repuestos, están multiplicando las incidencias y cancelaciones en los últimos días. La red de cercanías de la región, gestionada por Renfe, se divide en ocho líneas diferentes.
De ellas, hay tres (C1, Gijón-Oviedo-Puente de los Fierros; C2, Oviedo-El Entrego; y C3, San Juan de Nieva-Llamaquique) que operan en ancho de vía convencional, es decir, pueden compartir vía con los convoyes de alta velocidad. El resto dan servicio en el ancho métrico, la antigua Feve. Los trenes que operan en vía convencional son las líneas más usadas por los usuarios, al comunicar los principales núcleos de población. Es ahí donde están aumentando los problemas a un ritmo vertiginoso. Un total de 17 trenes operan en esas tres líneas, aunque 15 dan el servicio diario, mientras que los otros dos permanecen en el taller pasando revisiones.
El martes fue un día especialmente crítico. De los quince vehículos disponibles, hubo cinco con averías que imposibilitaron el servicio y provocaron cancelaciones. En total, se registraron casi treinta incidencias: al menos 17 retrasos y 9 supresiones, lo que dejó a muchos viajeros sin poder realizar sus trayectos. Se calcula que esas tres líneas, las más concurridas, pueden realizar más de 130 trayectos al día.
La C3, la línea con más problemas, sufrió múltiples incidencias. Uno de los trenes se quedó parado en la línea de Avilés por un fallo en los disyuntores, los aparatos eléctricos que abren el paso de la corriente. En las últimas semanas, este problema se ha convertido en una constante. Otro de los vehículos presentó un fallo en la tracción cuando alcanzaba los 30 kilómetros por hora; según sectores ferroviarios, es otra avería recurrente. Además, hubo un tren que solo podía circular a la mitad de su potencia y, a su vez, otro convoy registró una avería por la cual entraba agua en la cabina.
"Cada vez va peor"
“Reclamamos que el estado del material esté en condiciones óptimas, tanto para los usuarios como para los trabajadores”, indica Ángel González, secretario de Semaf (Sindicato de Maquinistas Ferroviarios) en Asturias. "La situación de las unidades en cercanías en red convencional cada vez va a peor por el estado en el que se encuentran los trenes”, añaden desde Semaf.
La preocupación en el sector ferroviario es creciente. “Cada vez se parece más al caos del ancho métrico”, explica un maquinista. En los trenes de la antigua Feve también hay un problema de falta de material, que se solucionará, en principio, en 2027, cuando debe llegar la nueva remesa de vehículos.
En el caso de la red convencional, aunque hay rumores en el sector sobre la llegada de nuevos convoyes, no hay nada confirmado. Renfe destinó unidades de trenes modelo Civia a Madrid y Barcelona que, en función de las necesidades, podrían dar servicio en otros territorios.
