La Academia de Gastronomía de Asturias se renueva: críticos, cocineros y empresarios entre sus nuevos miembros

La Academia de Gastronomía Asturiana (ADEGAS) abre nueva etapa. Acaba de renovar sus integrantes con el objetivo de relanzar su actividad y tener mayor presencia en la agenda social y en todo lo que tenga que ver con la cocina regional. En este contexto, su presidente, Eduardo Méndez Riestra, anunció este jueves durante una reunión en Gijón que por razones de edad deja el cargo para dar paso a un nuevo responsable. Méndez Riestra seguirá en funciones hasta consolidar el proceso electoral y elegir nuevo presidente, para que lo deberán presentarse candidaturas.

Eduardo Méndez Riestra, Eufrasio Sánchez y Luis María Alonso, durante un acto, en una imagen de archiva. / LUISMA MURIAS

Entre los nuevos académicos figuran el cocinero Nacho Manzano, del restaurante Casa Marcial, en La Salgar (Parres), único asturiano con tres estrellas Michelin, logradas hace un año. La nómina de cocineros se completa con Abel Terente, antiguo gerente de La Gruta y El Asador de Abel, y Luis Alberto Martínez, de Casa Fermín.

Nacho Manzano en uno de los praos de La Salgar / David Cabo

Además se estrena como académico Luis María Alonso, periodista y crítico gastronómico de LA NUEVA ESPAÑA. La lista de nuevos integrantes cuenta también con el empresario Ramón Coalla; David Fernández, divulgador gastronómico y director Gustatio; Alberto López García-Asenjo, antiguo adjunto a la dirección de la FAO en Roma; y las periodistas Ana Paz Paredes y Jessica M. Puga.

Fundadores en activo

Estos nueve académicos se suman a los miembros fundadores que siguen activos: el citado Méndez Riestra; Magdalena Alperi, profesora de cocina jubilada y autora de diferentes recetarios; José Antonio Fidalgo, escritor y divulgador gastronómico; Miguel Ángel Fuente Calleja, fundador de la cofradía del Sabadiego de Noreña; Luis González Bada, miembro del Colegio de Críticos Gastronómicos de Asturias; Pedro Morán, propietario del restaurante Casa Gerardo; Andrés Navarro Garrido, biólogo especializado en quesos y exdirector de la Agencia Regional de Consumo del Principado de Asturias; Eufrasio Sánchez, miembro del Colegio de Críticos Gastronómicos de Asturias ; Ignacio Sánchez Vicente, periodista jubilado y especializado en temas culinarios; y Francis Vega, médico y miembro del Colegio de Críticos Gastronómicos de Asturias.

En la reunión, la academia tuvo un recuerdo para los miembros fallecidos en el último cuarto de siglo, desde su fundación en 1999: Víctor Alperi (escritor), Armando Álvarez Palacio (micólogo), Evaristo Arce (periodista), Emilio Barriuso (filólogo experto en nomenclatura piscícola), Marcelo Conrado Antón (restaurantista), María Luisa García (profesora de cocina y autora de distintos recetarios), José Ramón González (restaurantista de La Máquina, Lugones), Emilio Serrano (propietario de destilerías Los Serrano) y José Manuel Vilabella (escritor y miembro del Colegio de Críticos Gastronómicos de Asturias).