La Academia de Gastronomía de Asturias se renueva: críticos, cocineros y empresarios entre sus nuevos miembros
El presidente desde sus orígenes, Eduardo Méndez Riestra, da un paso atrás y abre el proceso para buscar sucesor
La Academia de Gastronomía Asturiana (ADEGAS) abre nueva etapa. Acaba de renovar sus integrantes con el objetivo de relanzar su actividad y tener mayor presencia en la agenda social y en todo lo que tenga que ver con la cocina regional. En este contexto, su presidente, Eduardo Méndez Riestra, anunció este jueves durante una reunión en Gijón que por razones de edad deja el cargo para dar paso a un nuevo responsable. Méndez Riestra seguirá en funciones hasta consolidar el proceso electoral y elegir nuevo presidente, para que lo deberán presentarse candidaturas.
Entre los nuevos académicos figuran el cocinero Nacho Manzano, del restaurante Casa Marcial, en La Salgar (Parres), único asturiano con tres estrellas Michelin, logradas hace un año. La nómina de cocineros se completa con Abel Terente, antiguo gerente de La Gruta y El Asador de Abel, y Luis Alberto Martínez, de Casa Fermín.
Además se estrena como académico Luis María Alonso, periodista y crítico gastronómico de LA NUEVA ESPAÑA. La lista de nuevos integrantes cuenta también con el empresario Ramón Coalla; David Fernández, divulgador gastronómico y director Gustatio; Alberto López García-Asenjo, antiguo adjunto a la dirección de la FAO en Roma; y las periodistas Ana Paz Paredes y Jessica M. Puga.
Fundadores en activo
Estos nueve académicos se suman a los miembros fundadores que siguen activos: el citado Méndez Riestra; Magdalena Alperi, profesora de cocina jubilada y autora de diferentes recetarios; José Antonio Fidalgo, escritor y divulgador gastronómico; Miguel Ángel Fuente Calleja, fundador de la cofradía del Sabadiego de Noreña; Luis González Bada, miembro del Colegio de Críticos Gastronómicos de Asturias; Pedro Morán, propietario del restaurante Casa Gerardo; Andrés Navarro Garrido, biólogo especializado en quesos y exdirector de la Agencia Regional de Consumo del Principado de Asturias; Eufrasio Sánchez, miembro del Colegio de Críticos Gastronómicos de Asturias ; Ignacio Sánchez Vicente, periodista jubilado y especializado en temas culinarios; y Francis Vega, médico y miembro del Colegio de Críticos Gastronómicos de Asturias.
En la reunión, la academia tuvo un recuerdo para los miembros fallecidos en el último cuarto de siglo, desde su fundación en 1999: Víctor Alperi (escritor), Armando Álvarez Palacio (micólogo), Evaristo Arce (periodista), Emilio Barriuso (filólogo experto en nomenclatura piscícola), Marcelo Conrado Antón (restaurantista), María Luisa García (profesora de cocina y autora de distintos recetarios), José Ramón González (restaurantista de La Máquina, Lugones), Emilio Serrano (propietario de destilerías Los Serrano) y José Manuel Vilabella (escritor y miembro del Colegio de Críticos Gastronómicos de Asturias).
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- El primer gran temporal del otoño obliga a usar cadenas en cinco puertos de montaña de Asturias y Pajares ya está cerrado para camiones
- Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación