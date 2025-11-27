La AEMET alerta de lo que está por llegar: un chorro polar amenaza el puente de diciembre (y Asturias lo esquiva)

El invierno ha entrado por la puerta grande y no tiene intención de irse. España se enfrenta a un chorro polar que llegará para el puente de diciembre con vientos, fenómenos costeros y temperaturas bajo cero. Asturias se libra de las alertas para los días festivos, pero antes le toca atravesar un fin de semana de lluvias y tiempo desapacible.

Un nuevo sistema frontal barrerá la Península y Baleares para cerrar el mes de noviembre. El Mediterráneo será la zona más afectada, donde se esperan precipitaciones asociadas al paso de, al menos, dos vaguadas en los próximos 10 días, afectando a los festivos del 6 y el 8 de diciembre.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos avisos importantes en buena parte del Mediterráneo y en zonas del Pirineo por rachas de viento de 70 kilómetros por hora, olas de hasta 10 metros de altura y un desplome de las temperaturas. Las mínimas caerán hasta los -10 ºC en el Valle de Arán.

Municipios de Castilla y León, Aragón o Castilla La Mancha volverán a amanecer por debajo de los cinco grados y no se descarta que en zonas expuestas se registren nuevas heladas débiles.

Asturias se libra

El Principado no sufrirá los efectos del chorro polar. Las temperaturas mínimas serán bajas (en torno a los 4 grados), pero no alcanzaron valores bajo cero. Tampoco está prevista ninguna alerta por meteorología adversa.

Eso sí, este fin de semana será pasado por agua para los asturianos. Se esperan precipitaciones y cielos nubosos. En cuanto a los termómetros, caen a los 3 grados de mínima y no suben de los 14 de máxima.

¿Qué es el chorro polar?

El chorro polar (o jet stream) es una corriente de vientos muy fuertes que fluye en forma de tubo a unos 9–16 km de altura sobre la superficie terrestre.

Funciona como un río de aire que se desplaza a 100–250 kilómetros por hora.

que se desplaza a 100–250 kilómetros por hora. Tiene miles de kilómetros de longitud , pero solo unos pocos kilómetros de ancho.

, pero solo unos pocos kilómetros de ancho. Aunque se llama “polar”, no es aire que provenga directamente del polo, sino un elemento clave para dirigir la circulación atmosférica en las latitudes medias (como donde vivimos nosotros).

Es fundamental para entender los cambios de tiempo y la formación de borrascas y anticiclones.