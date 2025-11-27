La AEMET alerta de lo que está por llegar: un chorro polar amenaza el puente de diciembre (y Asturias lo esquiva)
Se esperan precipitaciones en el Principado este el fin de semana, pero para los días festivos no se han activado avisos por meteorología adversa
El invierno ha entrado por la puerta grande y no tiene intención de irse. España se enfrenta a un chorro polar que llegará para el puente de diciembre con vientos, fenómenos costeros y temperaturas bajo cero. Asturias se libra de las alertas para los días festivos, pero antes le toca atravesar un fin de semana de lluvias y tiempo desapacible.
Un nuevo sistema frontal barrerá la Península y Baleares para cerrar el mes de noviembre. El Mediterráneo será la zona más afectada, donde se esperan precipitaciones asociadas al paso de, al menos, dos vaguadas en los próximos 10 días, afectando a los festivos del 6 y el 8 de diciembre.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos avisos importantes en buena parte del Mediterráneo y en zonas del Pirineo por rachas de viento de 70 kilómetros por hora, olas de hasta 10 metros de altura y un desplome de las temperaturas. Las mínimas caerán hasta los -10 ºC en el Valle de Arán.
Municipios de Castilla y León, Aragón o Castilla La Mancha volverán a amanecer por debajo de los cinco grados y no se descarta que en zonas expuestas se registren nuevas heladas débiles.
Asturias se libra
El Principado no sufrirá los efectos del chorro polar. Las temperaturas mínimas serán bajas (en torno a los 4 grados), pero no alcanzaron valores bajo cero. Tampoco está prevista ninguna alerta por meteorología adversa.
Eso sí, este fin de semana será pasado por agua para los asturianos. Se esperan precipitaciones y cielos nubosos. En cuanto a los termómetros, caen a los 3 grados de mínima y no suben de los 14 de máxima.
¿Qué es el chorro polar?
El chorro polar (o jet stream) es una corriente de vientos muy fuertes que fluye en forma de tubo a unos 9–16 km de altura sobre la superficie terrestre.
- Funciona como un río de aire que se desplaza a 100–250 kilómetros por hora.
- Tiene miles de kilómetros de longitud, pero solo unos pocos kilómetros de ancho.
- Aunque se llama “polar”, no es aire que provenga directamente del polo, sino un elemento clave para dirigir la circulación atmosférica en las latitudes medias (como donde vivimos nosotros).
Es fundamental para entender los cambios de tiempo y la formación de borrascas y anticiclones.
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- El primer gran temporal del otoño obliga a usar cadenas en cinco puertos de montaña de Asturias y Pajares ya está cerrado para camiones
- Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año