Agenda: qué hacer hoy jueves 27 de noviembre en Asturias

Oviedo

Concierto coral

El ochote Cantos del Fontán ofrece, a las 20.00 horas, un concierto en la iglesia de las Salesas, bajo la dirección de Gorka García Fernández de Castillo, enmarcado dentro de los Ciclos corales que organiza Fecora. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Cine en RADAR: "Las criaturas"

El Filarmónica acoge la proyección de la película "Las criaturas" a partir de las 20.00 horas. Dedicada al amor de su vida, el cineasta Jacques Demy, Agnès Varda cuenta una doble historia: la vida de una pareja en reclusión, interpretada por Catherine Deneuve y Michel Piccoli, y el nacimiento de una novela a raíz de sus experiencias. La entrada al festival RADAR es libre hasta completar aforo y se ruega puntualidad, cuando comienza la proyección no se puede acceder.

"Ellas deciden en Honduras"

En la sala de exposiciones del cibercentro de La Lila se podrá visitar entre el 24 y el 27 de noviembre "Ellas deciden en Honduras". Una exposición que reúne historias reales de mujeres que, pese a enfrentar situaciones difíciles y violencia de género, han decidido organizarse, formarse y luchar por su autonomía. Son mujeres que transforman su entorno al reclamar su derecho a tomar decisiones propias y a vivir con libertad y dignidad. La exposición se puede visitar en horario de mañanas, de 9.00 a 14.00, y en horario de tardes, de 16.00 a 21.30.

Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo de Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes de Asturias abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas, "Norbayu Teatro" ofrecerá la obra "Matadero", de Diego Lombardía. Supone el estreno absoluto.

Gijón Arena

A las 21.00 horas, en la plaza de toros de El Bibio, habrá un tributo a Michael Jackson con la participación de Jennifer Batten, guitarrista original del artista.

Educación e Historia con Memoria

Siguen las Jornadas de Educación e Historia con Memoria en la Escuela de Comercio. A las 18.00 horas, Cristian Rangel Valdés ofrecerá la charla "Carlos Ruiz Barredo Fernández: exhumación del olvido del último alcalde republicano de Grado". Presenta Rosa Calvo, del Grupo Eleuterio Quintanilla. A las 18.30 horas, Carmen Suárez, directora de la Fundación José Barreiro, ofrecerá la conferencia "El feminismo asturiano en la oposición al franquismo y en la transición democrática. Vivencias, conciencia y acción política". Presenta Goretti Avello, directora general de Igualdad. Y a las 19.30 horas, se proyectará el documental "Las maestras de la República", de Pilar Pérez Solano.

Antiguo Instituto

A las 19.00 horas, Armando Coelho, arqueólogo y profesor universitario, ofrecerá la conferencia "El museo arqueológico de la Citânia de Sanfins y la musealización de la cultura castreña en el norte de Portugal". La actividad se enmarca en el ciclo de conferencias "Museos de sitio en yacimientos castreños de Asturias, Galicia y Portugal". Asimismo, hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver una muestra sobre Melquíades Álvarez.

Escena en Rede

Última jornada de Escena En Rede, unas jornadas de artes escénicas, que hoy incluyen en su programa la mesa de debate "Ferias en la periferia: utilidad, mercado..." a las 9.00 horas. A las 10.45 horas, "La sonrisa del lagarto" ofrecerá la obra "Malaika". Y a las 12.30 horas, "Zig Zag Danza" ofrecerá "Postales rotas".

Ateneo Obrero de Gijón

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, se presentará el libro "Sanfermines de 1978. Los victimarios", de Sabino Cuadra Lasarte.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

A las 11.00 horas, se presentará "Memorias de un Pepín", recopilación de poemas experimentales del autor José Luis López. Asimismo, puede visitarse, hasta el 2 de mayo de 2026, la exposición "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá ver la exposición "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

El Café de Macondo

A las 19.00 horas, habrá una charla sobre las brigadas de Cuba a cargo de la diputada Delia Campomanes y Concha Massa, profesora y militante de IU.

Jazz en el Ateneo

A las 19.00 horas, en el Ateneo de La Calzada, "Jazz Martínez", audición comentada por el músico Marco Martínez, ofrecerá una actuación.

CMI El Llano

A las 19.00 horas, la artista multidisciplinar Susana Gudín ofrecerá una charla sobre "Reinas de la ópera".

Avilés y comarca

Inauguración del Salón de las Energías Renovables en La Magdalena

A las 9.30 horas arranca la segunda jornada de la sexta edición del salón Norte Renovables que se celebra el 26 y 27 de noviembre en el Pabellón de La Magdalena. Hoy el tema es "Hibridación de energías renovables y servicios vinculados: nuevos modelos para la transición energética".

Jornadas sobre salud Mental en Los Balagares

A las 18.00 horas, en los salones del Hotel Zen Balagares, se celebra la segunda de las Jornadas asturianas sobre salud mental, organizadas por Rotary Balagares. Intervienen la doctora Aitana González Álvarez, psiquiatra del Hospital Universitario San Agustín de Avilés, y el doctor Juan José Martínez Jambrina, director del Área de Salud Mental de Avilés. A las 20.00 horas tendrá lugar una mesa coloquio y clausura de las jornadas. Entrada libre y gratuita.

Taller de prevención en Cruz Roja

La Asamblea Local de Cruz Roja en Avilés (calle Jovellanos, 1) acoge, de 10.30 a 14.30 horas, un taller gratuito dirigido a personas mayores sobre la prevención de la fragilidad y la soledad no deseada. Durante la sesión se abordarán factores de riesgo, consecuencias sociales y estrategias para la intervención comunitaria.

Concierto en el Conservatorio

A las 19.00 horas, el Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón celebra una charla-concierto con Armando Orbón, en el marco del centenario del nacimiento del compositor Julián Orbón. Entrada libre y gratuita.

Cine en el Niemeyer

A las 20.00 horas, en la Sala Cine Fran Gayo del Centro Niemeyer, se proyecta la película "Romería" (España, 2025). Precio de la entrada: 5 euros. Venta anticipada en taquilla y en la web uniticket

Taller de lectura para niños

A las 18.00 horas, la Biblioteca de La Carriona (calle Castilla, 13) acoge un taller infantil de animación a la lectura para niñas y niños de entre 4 y 8 años, impartido por La Caracola. Actividad gratuita. Plazas limitadas e inscripciones en la biblioteca.

Club de lectura juvenil

A las 19.15 horas, en el Espacio Joven (calle Fernando Morán, 26), el Servicio de Juventud celebra una nueva sesión de su club de lectura. Entrada libre y gratuita.

Visita guiada al cementerio de La Carriona

A las 17.00 horas, el colectivo "De Ruta por Asturias" organiza una visita guiada al cementerio de La Carriona. Punto de encuentro: puerta principal del cementerio. Precio: 10 euros por persona, menores de 11 años gratis. Imprescindible reserva previa en el teléfono 611 000 543 o en derutaporasturias.es.

Visita nocturna con leyendas

A las 19.15 horas, la empresa Vantur organiza una visita guiada titulada "Misterios y leyendas". Punto de encuentro: escultura de Pedro Menéndez en el parque del Muelle. Precio: 10 euros por persona, menores de 12 años gratis. Información y reservas: 984 030 421 / 630 317 103.

Exposición fotográfica en San Juan

Durante toda la jornada, el Espacio Portus (Carretera al Faro, San Juan de Nieva) abre sus puertas para visitar la muestra "Templo y dársena. Anatomía de un proceso", con entrada libre. Horarios: 10.00 a 13.00 horas y 16.00 a 19.00 horas.

Exposición de María Brenn

De 17.00 a 20.00 horas, en La Ventana de la Factoría Cultural (Avda. Portugal, 13), puede visitarse la muestra "La ilustración y sus procesos", con obras de la artista gallega María Brenn. Entrada libre y gratuita.

Últimos días de la exposición ‘Luz y Grafito’

La Escuela de Artes y Oficios (Plaza Domingo Álvarez Acebal, 3) acoge hasta el 27 de noviembre la exposición "Luz y Grafito". Horario: de 09.00 a 13.00 y de 18.00 a 22.00 horas. Entrada libre y gratuita.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas

Sábados de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición "Cástor y el campo de concentración de San Marcos"

La exposición "Cástor González y el campo de concentración de San Marcos" es una de las actividades del programa cultural del XII Encuentro Internacional sobre las investigaciones del Franquismo. Se puede visitar en el palacio de Valdecarzana y está dedicada al músico y dibujante avilesino prisionero en el campo de concentración de León durante la guerra civil. Se puede visitar de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Mercado semanal Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

"Miss carbón", cine en Langreo

El teatro José León Delestal de La Felguera acoge esta tarde, desde las 20.00 la proyección de la película "Miss Carbón", dirigida por Agustina Macri y protagonizada por Lux Pascal. La entrada vale 4 euros. Se enmarca en el ciclo "El cine de los jueves", con películas de estreno.

Debate y cine por el 25N en Mieres

Prosiguen las actividades del 25N en Mieres con el cine-debate "Custodia compartida". Se proyectará el cortometraje "Locura", se podrá ver la pieza teatral "Al otro lado del tabique" y un segundo corto, "Custodia compartida" (ambos trabajos cinematográficos de Marino Franco). A continuación, habrá una mesa redonda-debate sobre esta temática, con actores y el director. Comienza a las 19.00, en el auditorio Teodoro Cuesta de Mieres.

"Framerate: Pulse of the Earth", en el pozo Santa Bárbara

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva "Framerate: Pulse of the Earth" ("El pulso de la Tierra"), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 20.30 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Exposición en Lena

Lena acoge hasta el 28 de noviembre la exposición "Liry: en el ‘infierno’". También hay visitas guiadas con proyección. Es una exposición de 22 ilustraciones, con sus correspondientes locuciones, que relatan la historia de sufrimiento y superación de Liry, una niña nacida en un hogar disfuncional. Pese a contar con elementos de ficción, está basada en la vida de una persona real. Puede verse en la Casa de Cultura de Pola de Lena de lunes a viernes, de 18.00 a 20.00 horas.

Exposición en Mieres sobre la mina Tres Amigos

Mieres acoge este mes la exposición "Mina Tres Amigos, una historia viva", en el marco de los actos conmemorativos del 25 aniversario del cierre de la explotación. Podrá verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, hasta el 28 de noviembre. El horario es de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, con entrada libre.

Exposición escultórica en Langreo

Último día para visitar la exposición "Todas las canciones son mentira", de la artista Aida Valdés (accésit del Certamen de Artes Plásticas Art Nalón 2024). La muestra está en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama.

Centro

Espectáculo poético-musical en Nava

Las hermanas Gema y Sil Fernández llevan esta tarde su espectáculo "Es medianoche en casi todo el cuerpo" a Nava (Casa de Cultura, 19.00 horas). Con ese título, las hermanas Fernández ofrecen una actuación que lleva a escena los poemas de Gema desde un prisma particular, rompiendo deliberadamente con las ideas preconcebidas de lo que debe ser un espectáculo poético musical. Los textos son interpretados por Gema, disparados, proyectados, sacudidos directamente a los oídos y los ojos del público mientras que Sil, guitarra en mano, desgrana canciones perfectamente integradas en la atmósfera de cada poema. De esta forma, literatura y música dejan de ser independientes para fusionarse en un único mensaje, un diálogo activo con el espectador que es invitado a participar en una travesía cargada de belleza, humor, reivindicación social, rabia y esperanza.

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Ruta guiada en Villaviciosa

La Red de Espacios Naturales de Asturias (RENA) organiza todos los jueves una ruta guiada a la cascada de Llames, en la ría de Villaviciosa. El recorrido, que dura dos horas y media, es de dificultad media y puede hacerse en grupos sin reserva previa. El punto de encuentro es en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa a las 10.30 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Oriente

"Zozobra": teatro en Infiesto para reflexionar sobre la soledad de los mayores

"Zozobra", de ACAR Teatro del Mundo, es un espectáculo teatral que explora, con momentos de risas y de gran emoción, la profunda soledad de las personas mayores. A través de historias entrelazadas, se muestra la lucha silenciosa y la necesidad de compañía, recordándonos la importancia de la empatía y la conexión humana en todas las etapas de la vida. Esta propuesta escénica se puede ver a las 19.00 horas en la Casa de Cultura de Infiesto (Piloña).

La compañía de teatro "Kumen" pone en escena una obra de Valle-Inclán en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge una representación de la obra teatral "Los cuernos de don Friolera" de Ramón del Valle-Inclán, enmarcada en la muestra itinerante del Principado. La compañía de teatro "Kumen" representa la obra a las 19.00 horas. Esta pieza teatral, que forma parte de la trilogía "Martes de Carnaval", narra los celos de un teniente militar desencadenados por un rumor de infidelidad.

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas (Cabrales) y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Ribadesella da voz al movimiento feminista

La exposición "Feminismu organizáu nun mundu patriarcal violentu" es una muestra artística que repasa las campañas del 25N del Movimiento Asturies Feminista. Organizada por el Colectivu Feminista de Muyeres Rurales del Oriente se podrá ver hasta el 30 de noviembre en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Ribadesella de lunes a viernes en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición de fotos de Juan Luis Hevia en Cangas de Onís

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Cangas de Onís alberga hasta el 12 de diciembre la muestra fotográfica "Retratos de autor", un repaso por la obra de Juan Luis Hevia, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen sus tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Conferencia sobre el general Riego en Tineo

El periodista y escritor Francisco Carantoña pronuncia una conferencia titulada "Rafael del Riego en el Trienio Liberal (1820-1823), un militar comprometido con la Constitución" este jueves a las 18.30 horas, en la Casa de Cultura de Tineo. El tinetense Rafael del Riego y Flórez (Tuña, 1784 - Madrid, 1823), fue un militar y político liberal español que en 1820 encabezó el pronunciamiento que lleva su nombre y que condujo a la pérdida definitiva de los territorios americanos del Imperio español, además de poner fin al absolutismo de Fernando VII en España, dando paso a un régimen constitucional. La entrada al acto es libre y gratuita hasta completar el aforo.

Cuentacuentos en la clave revindicativa del 25N en La Caridad

La biblioteca municipal As Quintas, en La Caridad (El Franco), acoge a las 18.00 horas el cuentacuentos titulado "¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?", una actividad enmarcada en los actos reivindicativos del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Exposición fotográfica e inclusiva en El Franco

La exposición fotográfica "Caminando Junt@s", una iniciativa de la Asociación Fraternidad, se puede visitar en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de El Franco hasta el 14 de diciembre. La asociación Fraternidad ha venido desarrollando durante este año que acaba el proyecto "Caminando Junt@s" consistente en que personas con discapacidad intelectual hayan podido disfrutar de senderismo inclusivo, así como también de la posibilidad de expresarse mediante la técnica fotográfica. Ahora se quiere compartir y disfrutar de las fotos realizadas en las salidas a la naturaleza. Horario de visita: días laborables de 10.00 a 14.00 horas.