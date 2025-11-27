Asturias acorta los plazos de tramitación de la dependencia, pero ¿lo suficiente?

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, aseguró este jueves que en Asturias “se han recuperado los tiempos de valoración de la Dependencia previos a la implantación de la Historia Social Única en julio". Según explicó en comisión parlamentaria, los expedientes “se están resolviendo en torno a diez meses y medio”, cuando llegaron a situarse en “trece meses”. El “objetivo” del Gobierno regional, subrayó, es “llegar a resolver los expedientes en los seis meses que marca la ley”.

Del Arco defendió que el ritmo de gestión interrumpido por la puesta en marcha de la HSU “ya se está recuperando”, si bien admitió que el estándar legal de 180 días aún no se cumple. La consejera enmarcó la prioridad del departamento en continuar reduciendo plazos hasta el umbral normativo.

La titular de Derechos Sociales recordó que la Historia Social Única “incorpora todos los datos relevantes sobre personas usuarias de los servicios sociales e identifica a los profesionales que las asisten” y que su implantación obligó a volcar información desde los 78 municipios, lo que “produjo alteraciones en el sistema”. Para acelerar la respuesta, anunció la incorporación de 37 nuevos trabajadores al Servicio de Dependencia y la negociación de un convenio con la Consejería de Salud para facilitar el acceso a información clínica, con el propósito de “agilizarlo” y ganar eficacia.

La oposición rebatió el balance oficial con datos y reproches. La diputada del PP Beatriz Polledo afirmó que Asturias es la “cuarta comunidad con peores datos” y cifró en “8.000 asturianos pendientes de valoración” la lista de espera de agosto, advirtiendo de que, “a este ritmo, se van a tardar más de quince años” en ajustarse al plazo legal.

Desde Vox, Sara Álvarez Rouco calificó de “un despropósito” la gestión de la dependencia y sostuvo que “sigue en números inaceptables”, con “más de 8.000 personas” en lista de espera y un tiempo medio de “330 días, cuando la ley dice que son 180”. La diputada añadió que en 2024 “fallecieron más de 1.400 personas ‘antes de recibir la ayuda’”, y precisó que no duda del “compromiso” de la consejería, “sino de su ‘gestión’”.

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, consideró “evidente” que “no se es capaz” por parte de Derechos Sociales y Salud de “solucionar” el problema de las listas de espera de la dependencia, insistiendo en que la demora acumulada obliga a medidas adicionales.

Por parte de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas valoró como “una buena noticia” que, una vez solventadas las incidencias iniciales, pueda contarse con la Historia Social Única plenamente implantada, al entender que mejorará la gestión y la capacidad de datos del sistema.