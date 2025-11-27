Asturias flexibiliza las medidas de blindaje ante la dermatosis vacuna

No todo iban a ser malas noticias para los profesionales del sector agroganadero asturiano. La eficacia de las medidas adoptadas en octubre para contener el brote de dermatosis nodular contagiosa (DNC) –conocida como la enfermedad de la piel de las vacas por cómo se manifiesta– detectado en granjas de Cataluña –donde se ha vacunado masivamente– han permitido a la Consejería de Medio Rural relajar algo las restricciones.

La DNC sigue concentrada en las explotaciones de Gerona y los focos contenidos en 17 desde hace semanas. Así las cosas, a partir del próximo lunes decaerá la prohibición de celebrar ferias y concursos para caballos, cabras y ovejas, como estaba en vigor desde una resolución aprobada el pasado 22 de octubre. Seguirá hasta el 31 de diciembre la suspensión de ferias de ganado bovino, así como de aves, esto último debido a la última alarma de gripe aviar que ha obligado al confinamiento en toda Asturias y resto de España.

Además, sigue suspendida la autorización al Mercado Nacional de Ganados de Pola de Siero hasta el 15 de diciembre –fecha en la que toca revisar la situación–, si bien hay otra novedad: se abrirá el próximo lunes 1 de diciembre a la entrada de ganado bovino mayor –de más de un año– que lleve en la región desde antes del día 22 de octubre.

Se mantiene el cierre para la entrada de ganado de fuera de Asturias, y el mercado de Siero sigue como la única salida habilitada para terneros mamones y de ganado equino, medida que se implantó para facilitar que los profesionales siguieran con su actividad y reducirles el perjuicio a las ya de por sí maltrechas economías.

El ganadero que quiere sacar el tipo de ganado permitido de Asturias podrá hacerlo solo desde la Pola y previa presentación de un certificado de que el vehículo de transporte ha sido desinfectado y desinsectado.

Cuarentena

Asturias no cerró la región a la entrada de ganado del exterior ni de zonas de riesgo –de las zonas afectadas por la DNC no pueden salir reses–, pero éste debe estar sometido a 21 días de cuarentena. Además, todos aquellos transportes de animales procedentes de países que no estén afectados por la enfermedad, pero atraviesen zonas en las que sí está presente la dermatosis, deben informar al Principado con 30 días de antelación y será Medio Rural quien tome la decisión de dejarlos o no entrar a Asturias.

Por otro lado, sigue en vigor la orden ministerial del confinamiento de todas las aves de corral en todo el Principado. El objetivo es contener la gripe aviar, de la que se han detectado dos casos en Asturias: uno en verano en Ribadesella y otro, en el parque Isabel la Católica de Gijón.