El correlimos oscuro se luce en el pedreru de Gijón

Hoy quiero hablaros de una limícola que siente especial predilección por nuestra costa cantábrica para pasar el invierno y que precisamente en este mes de noviembre comienza a llegar poco a poco. Se trata del correlimos oscuro (Calidris maritima), una especie cada vez más escasa y que, sin embargo, tenemos la suerte de poder observar en Asturias desde finales del otoño hasta comienzos de la primavera. Este correlimos, como la mayoría de otros grupos, se reproduce en las regiones árticas y migra a latitudes más bajas para invernar; sin embargo, esta especie en particular es de las que permanecen más al Norte durante la temporada invernal. Es un ave muy nerviosa, que suele alimentarse entre las rocas bañadas por el mar; por eso, observarla de cerca y fotografiarla sin acabar empapado no suele ser tarea fácil. Yo llevo más de veinte años fotografiándolos cada invierno, así que puedo dar buena fe de ello.

Las limícolas son aves que en primavera transforman casi por completo su plumaje para lucir uno mucho más vistoso con vistas al cortejo. En esa época muestran lo que podríamos llamar un plumaje nupcial, especialmente atractivo. Sin embargo, para mí el plumaje invernal del correlimos oscuro es más bello que el que luce en primavera. Presenta un elegante tono gris oscuro con reflejos púrpuras que contrasta perfectamente con su pico amarillo anaranjado y con su delicado vientre blanco salpicado de motas grises.

Acercamiento

La fotografía que os muestro es uno de los mayores acercamientos que he logrado a esta especie, y creo que resume a la perfección su belleza. Para conseguirla, primero necesité ganarme su confianza mientras me aproximaba poco a poco, reptando, hasta situarme a unos dos metros escasos. Desde esa distancia pude disfrutar y retratar muchos de sus comportamientos mientras acicalaba su precioso plumaje. Además de la cercanía física, me ayudé de un extensor óptico de focal 2X acoplado a mi objetivo de 500 mm, y utilicé en la cámara la opción de recorte de sensor de 1.6X. Todo ello convirtió la focal original en unos 1600 mm, lo que hizo posible ese retrato íntimo.

La imagen la tomé el invierno pasado en el pedreru de Gijón, probablemente el mejor lugar de Asturias para observar esta especie y donde, en estos días de noviembre, empiezan a verse los primeros ejemplares. Hace una semana solo había dos, y días atrás un amigo me comentó que ya rondaban la decena. Pero, como decía al principio, esta limícola es cada vez más escasa. Antes de 1995 podían contarse más de doscientos correlimos oscuros invernando en toda la bahía gijonesa. Ese mismo año se destruyó el pedrero de Pando –hoy playa de Poniente– y se urbanizó la playa del Arbeyal, dos enclaves que albergaban una gran riqueza natural. A partir de entonces las cifras comenzaron a caer en picado: en un solo año ya se había perdido casi el 50% de los ejemplares.

La tendencia continuó a la baja hasta ser dramática: en 1998 apenas quedaban sesenta y cinco. Y en las dos primeras décadas de este siglo lo habitual era ver, con suerte, media docena en el pedreru del Rinconín. Por fortuna, en los últimos cinco años la población parece haberse recuperado muy ligeramente y en el invierno de 2020 se contabilizaron diecisiete. Desde entonces la cifra se mantiene más o menos estable, aunque sigue siendo mínima si la comparamos con la abundancia de tiempos pasados, cuando el pedreru de Pando y la playa del Arbeyal eran espacios mucho menos humanizados y excelentes zonas de invernada y paso migratorio.

Vuelvepiedras común

Aprovecho para mencionar que los correlimos oscuros conviven en Gijón con otra especie invernante, el vuelvepiedras común (Arenaria interpres), cuya población también ha disminuido notablemente. En aquellos buenos años de finales del siglo pasado se contaban más de 200 cada invierno; hoy no llegan ni a la mitad. Pero sobre esta especie, que también me fascina, ya os hablaré con más detalle en otra ocasión.

Estaréis de acuerdo conmigo en que esta disminución de limícolas en la bahía de Gijón es una auténtica pena. Actualmente el correlimos oscuro está incluido en la categoría de Interés especial en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Ojalá su recuperación continúe lentamente y las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de su presencia invierno tras invierno.