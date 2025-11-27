El Delegado de Defensa renueva su "apoyo a la industria de defensa asturiana" con motivo del aniversario de la Delegación

El Delegado de Defensa, Jesús Moreno del Valle, renovó su "apoyo a la industria de defensa asturiana" con motivo del trigésimoprimer aniversario de la Delegación de Defensa de Asturias, cuya conmemoración se celebró este jueves en Oviedo. En el acto, el primero que se celebra en el exterior de la Delegación, en la plaza de España, se rindió homenaje al anterior Delegado, coronel Juan Luis González, que dejó el cargo el pasado mes de septiembre. También al Ayuntamiento de Gijón, por su destacado papel en el Día de las Fuerzas Armadas de 2024, a los reservistas y a los aprendices de la Escuela de la Fábrica de Armas de Trubia, con motivo de su 175º aniversario.

El coronel Moreno lleva poco más de dos meses al frente de la Delegación, por lo que en su alocución sólo pudo referirse mayoritariamente a hechos ocurridos durante el mandato de su predecesor, algo que remarcó, no sólo homenajeando al coronel González, sino a los anteriores delegados.

El coronel González tras ser condecorado por el coronel Moreno, en presencia del coronel Martínez Victoria y el teniente coronel Juan Luis López Carranza, delegado especial de ISFAS en Asturias. / Luis Vega

"Este año se ha atendido la Delegación a más de 4.500 personas, se han llevado a cabo 20 exposiciones en 11 municipios y espacios culturales de Asturias, se han realizado sesiones divulgativas sobre los valores de las Fuerzas Armadas en 70 centros educativos, se han mantenido las actividades orientadas a dar conocer el patrimonio del Ministerio de Defensa, con la publicación de un libro sobre el edificio de la Delegación y las visitas guiadas al mismo. Este año nos han visitado unas 2.000 personas, destacando la participación en la Noche Blanca en coordinación con el Ayuntamiento de Oviedo y el Programa de Cultura Cercana con la Universidad de Oviedo y el Principado de Asturias", indicó.

Además, "se han cedido las instalaciones de la Fábrica de Armas de Oviedo para el desarrollo de diversos eventos, destacando los relacionados con los Premios Princesa de Asturias. Se ha llevado a cabo la difusión de la carrera militar destacando las cinco jornadas realizadas en coordinación con las Cámaras de Comercio del Principado y que nos han permitido llegar a más de 30.000 personas y facilitar el acceso a las Fuerzas Armadas tras superar los procesos subjetivos a más de 200 nuevos soldados. Las realizadas con la Universidad de Oviedo a través de las Facultades de Medicina y Enfermería orientadas a personas con perfiles profesionales de marcado interés para la defensa, así como diversas exposiciones y jornadas de actividades específicas orientadas a promover y realzar la figura del reservista militar".

Continuó indicando que "la Delegación ha mantenido su compromiso con la cultura y el deporte, con el impulso de iniciativas como el Concierto de Trece Reyes que nos acercó a la herencia de la monarquía asturiana o el de la Música de la Academia Básica del Aire, que tendrá lugar este viernes en el Auditorio Príncipe Felipe, o a las colaboraciones en el descenso del Sella de las Reliquias, entre otras. Pero también ha organizado y ha colaborado en actividades de carácter social apoyando a fundaciones como Banco de Alimentos de Asturias o Pequeño Deseo y conjuntamente con la Delegación de Gobierno y la ONG Ayuda Humanitaria para Ucrania desde Asturias con el programa de acogida de niños ucranianos. Por otro lado, en el ámbito industrial, se ha llevado a cabo el aseguramiento de la calidad en 22 empresas de industria de defensa, así como el apoyo a diversos países aliados (Reino Unido, Noruega y Alemania) en los controles de calidad del material fabricado en España. Se ha mantenido el apoyo a la industria de defensa en estrecha coordinación con las instituciones del Principado, asociaciones de empresarios y el hub de defensa, y se ha potenciado la relación con el Centro Asturiano de Calidad con actividades encaminadas en la gestión, atención y accesibilidad a los servicios".

Militares asistentes al acto. / Luis Vega

Resaltó el apoyo de los ayuntamientos, que se ha visibilizado este jueves con la entrega del premio General Elorza a la Concejalía de Relaciones Institucionales y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, recogido por el concejal Jorge González-Palacios Ortea. Por otro lado, resaltó el apoyo en la incorporación laboral de personal militar, al reconocimiento de Trubia como Villa Artillera, la jura de bandera del personal civil, la colocación de un monolito en reconocimiento al servicio de la COE 72 o la inauguración de la Plaza Manuel Álvarez en memoria del ilustre militar y montañero.

Durante el acto se entregó la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al coronel Juan Luis González, por su labor como anterior delegado de Defensa.El capitán del Ejército de Tierra Vicente Cequier Muzas recibió la Placa de la real y Militar orden de San Hermenegildo. La Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco también se impuso al brigada del Ejército del Aire y del Espacio Rubén García Cuevas. La Cruz de Plata de la Cruz de la Constancia en el Servicio se impuso a la Cabo Primero Antonia Falcón García, que también protagonizó el izado de la bandera durante la ceremonia, junto al Cabo Primero Luis Francisco Fernández Cano, del Regimiento "Asturias" número 31, en comisión de servicios en la Delegación. Ambos llevaron también la corona de laurel en el homenaje a los caídos.

Los Cabos Primeros Luis Francisco Fernández y Antonia Falcón García durante el homenaje a los caídos. / Luis Vega

También se ascendió al Sargento Primero Reservista Pedro Ángel Santos Intriago. Se concedió la condición de Reservista Voluntario a los alféreces de la Reserva Carlos Rodríguez Muiños, Susana Corbacho García, Beatriz Díaz Gutiérrez y Roberto José Álvarez santos.

Se entregó el título de Reservista Honorífico a los Brigadas de la Reserva Efraín de Jesús Canella Díaz y Miguel Ángel Fernández Fernánderz y al reservista Juan Raúl Nosti LLano.

El Premio General Boves por su inagotable espíritu militar, entrega y apoyo condicional a las Fuerzas Armadas se entregó a la Sargento Primero de la Reserva de la Armada Tania Canella Calvo.

El concurso literario "Carta a un militar español", recayó en Candela Pérez Álvarez, alumna del Colegio de la Sagrada Familia El Pilar de Pola de Lena. La joven recogió el premio junto a su tutora y profesora de Historia de España, Magdalena Villanueva Rodríguez. El propio coronel Jesús Moreno del Valle cerró su alocución con una cita de la carta de la alumna: "Tus acciones, tu valentía y tu corazón me enseñan que incluso en los momentos más oscuros hay quienes se levantan para ser la luz de otros".

Finalmente fue reconocida la junta organizadora del 175 aniversario de la Escuela de la Fábrica de Armas de la Vega, que ha mantenido viva la memoriam, los valores y el espíritu de esfuerzo, compañerismo y dedicación que caracterizaron a los aprendices que pasaron por la escuela. El presidente de la Junta, José Antonio Mongil, junto a los antiguos aprendices José Flórez, José Antonio Álvarez Flórez y Secundino Arias García, recogió el reconocimiento de manos del Delegado Jesús Moreno del Valle y del presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño.

José Flórez, Antonio Cuestas, José Antonio Mongil, Secundino Arias y José Antonio Álvarez, en la Delegación. / Luis Vega

Otro antiguo aprendiz, José Antonio López (Antonio Cuestas), participó en el homenaje a los caídos, portando el guión de la Escuela y el traje del Grupo de Gastadores.

De izquierda a derecha los aprendices José Antonio Álvarez y José Antonio Mongil, el coronel Moreno, el presidente de la Junta, Juan Cofiño, y los aprendices Secundino Arias y José Flórez. / Luis Vega

Los antiguos aprendices resaltaron la gran formación que recibieron, y que entrar en la escuela de aprendices supuso "recibir unos estudios superiores, un puesto de trabajo y unos valores que ya no están de moda, como son el esfuerzo, la honradez, la disciplina, el compañerismo y la importancia del trabajo bien hecho". Y resaltaron la necesidad de recucitar la formación profesional dual que ellos recibieron.