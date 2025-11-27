Así detuvo la Guardia Civil a tres ladrones por asaltos en establecimientos de Corvera y Moreda de Aller

La Guardia Civil constató desde el pasado día 10 de noviembre la comisión de forma continuada en el tiempo de una serie de robos con fuerza en establecimientos públicos del municipio de Corvera de Asturias. Estos robos se llevaban a cabo en lugares tan diversos como un centro de formación, una barbería y un establecimiento de alimentación.

El modus operandi empleado en todos ellos era el mismo, accedían a través de la ventana situada en la parte superior de la puerta de acceso, bien fracturándola o aprovechando que ya lo había sido, al encontrársela abierta por el estilo batiente o procediendo al desmontaje de la ventana.

Se dio la circunstancia de que alguno de los establecimientos fue objeto de dos robos en días consecutivos, otros se perpetraron en la misma calle y en la misma noche. En todos los casos el objetivo era el dinero que se encontraba en las cajas registradoras, ascendiendo a algo más de 1.000 euros en total.

Como consecuencia de la actividad investigadora llevada a cabo por efectivos de la Guardia Civil de Avilés, se pudo identificar a una persona como presunta autora de los robos. A esta persona le constan antecedentes por hechos de idénticas características en cuando a la forma de comisión como en el tipo de establecimientos.

Finalmente, el día 25 de noviembre, se procedió a la detención del mismo, tratándose de un vecino de Corvera de Asturias, de 33 años de edad. Una vez en dependencias policiales se procedió a la tramitación de las diligencias policiales correspondientes a su situación personal como detenido, quedando posteriormente en libertad con la obligación de comparecer en la sede judicial cuando fuera requerido.

Detenidos “in fraganti”

En torno a las 03.40 horas de la madrugada de ayer día 26 de noviembre, el Centro Operativo de Servicios de la Zona/Comandancia de la Guardia Civil de Asturias recibió un aviso de robo de una central de alarma en un establecimiento de hostelería situado en Moreda de Aller.

Comunicada ésta circunstancia a las patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Ujo, Cabañaquinta y Pola de Lena, una de ellas se trasladó al lugar mientras que las otras dos establecieron un punto de verificación en un cruce próximo.

De la información recabada se pudo saber que en el hecho habían participado tres personas, los cuales fracturaron la puerta principal del establecimiento. Mientras dos permanecían en el exterior en actitud vigilante, el tercero accedió a su interior y tras forzar la caja registradora, se apoderó de unos 800 euros, abandonando la zona inmediatamente en un turismo de la marca Volkswagen de color blanco.

En torno a las 4:00 horas, efectivos de la Guardia Civil de Cabañaquinta interceptaron el vehículo citado, el cual iba ocupado por tres personas. Una vez identificadas, resultó que su aspecto físico y ropas correspondían con las que portaban tres personas cuyas imágenes quedaron grabadas en el CCTV del establecimiento en el momento del robo. Sometido el vehículo a un registro, fueron localizados en el suelo, bajo los asientos una palanqueta, dos gorros y una bufanda de color negro, así como guantes de lates.

En el registro de las pertenencias de uno de los identificados, fue encontrada en la cintura del pantalón escondidos 140 euros en billetes, por lo que se procedió a su detención siendo trasladados a las dependencias de la Guardia Civil para la instrucción de las correspondientes diligencias policiales.

Los tres detenidos son vecinos de Mieres y Langreo de edades comprendidas entre los 48 y los 54 años con antecedentes policiales por hechos similares.

Tras la finalización de las citadas diligencias los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Lena.