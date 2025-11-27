EN DIRECTO: Sigue el encuentro de los protagonistas de la digitalización del turismo en Oviedo

El Club LA NUEVA ESPAÑA acoge hoy una jornada dedicada a la transformación digital en el sector turístico. Un encuentro que reunire a expertos, representantes institucionales y empresarios para analizar cómo la innovación tecnológica está redefiniendo la competitividad y la conexión con los viajeros.

Club Prensa de LA NUEVA ESPAÑA / LNE

Organizado por SEGITTUR (Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo) en colaboración con Prensa Ibérica y LA NUEVA ESPAÑA, el evento aborda los avances en digitalización y gestión inteligente de destinos, así como el impacto de las ayudas destinadas a impulsar la modernización de las empresas turísticas.

Transformación digital en turismo / Cedida a LNE

Programa 10.00 H. Bienvenida y presentación 10.10 H. Mesa redonda sobre la Plataforma Inteligente de Destinos, clave en la mejora de la gestión turística 10.45 Charla-coloquio "Los destinos apuestan por la Plataforma Inteligente de Destinos" 11.30 Charla-Coloquio Proyectos beneficiarios de las ayudas para la digitalización de las empresas turísticas 12.15 Clausura

Una oportunidad para conocer de primera mano cómo la innovación y la tecnología están marcando el futuro del turismo en España.