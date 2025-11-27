Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EN DIRECTO: Sigue el encuentro de los protagonistas de la digitalización del turismo en Oviedo

El acto se celebra en el Club LA NUEVA ESPAÑA DE 10.00 A 12.30 horas

L. L.

El Club LA NUEVA ESPAÑA acoge hoy una jornada dedicada a la transformación digital en el sector turístico. Un encuentro que reunire a expertos, representantes institucionales y empresarios para analizar cómo la innovación tecnológica está redefiniendo la competitividad y la conexión con los viajeros.

Club Prensa de LA NUEVA ESPAÑA

Club Prensa de LA NUEVA ESPAÑA / LNE

Organizado por SEGITTUR (Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo) en colaboración con Prensa Ibérica y LA NUEVA ESPAÑA, el evento aborda los avances en digitalización y gestión inteligente de destinos, así como el impacto de las ayudas destinadas a impulsar la modernización de las empresas turísticas.

Inscríbete aquí
Transformación digital en turismo

Transformación digital en turismo / Cedida a LNE

Programa

10.00 H. Bienvenida y presentación

10.10 H. Mesa redonda sobre la Plataforma Inteligente de Destinos, clave en la mejora de la gestión turística

10.45 Charla-coloquio "Los destinos apuestan por la Plataforma Inteligente de Destinos"

11.30 Charla-Coloquio Proyectos beneficiarios de las ayudas para la digitalización de las empresas turísticas

12.15 Clausura

Una oportunidad para conocer de primera mano cómo la innovación y la tecnología están marcando el futuro del turismo en España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa
  2. Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
  3. La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
  4. El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
  5. Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
  6. El primer gran temporal del otoño obliga a usar cadenas en cinco puertos de montaña de Asturias y Pajares ya está cerrado para camiones
  7. Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
  8. La primera gran nevada del otoño en uno de los techos de Asturias: cinco centímetros de nieve, niños sin colegio y los ganaderos guardan las vacas hasta primavera

Diego Fernández, el nuevo cocinero asturiano en el universo Michellin, de vuelta en Tox (Navia): “La primera estrella tardó 14 años en llegar, la segunda lo hará antes”

Diego Fernández, el nuevo cocinero asturiano en el universo Michellin, de vuelta en Tox (Navia): “La primera estrella tardó 14 años en llegar, la segunda lo hará antes”

EN DIRECTO: Sigue el encuentro de los protagonistas de la digitalización del turismo en Oviedo

EN DIRECTO: Sigue el encuentro de los protagonistas de la digitalización del turismo en Oviedo

Esta es la tecnológica catalana que prevé instalarse en Asturias (y estos son los empleos de alto perfil que creará)

Esta es la tecnológica catalana que prevé instalarse en Asturias (y estos son los empleos de alto perfil que creará)

Las comunidades con rebajas fiscales lograron aumentar la recaudación: el incremento de los ingresos tributarios llegó a todos los territorios

Las comunidades con rebajas fiscales lograron aumentar la recaudación: el incremento de los ingresos tributarios llegó a todos los territorios

Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda

Indra obtiene tres contratos de blindados de 6.700 millones que darán carga de trabajo al Tallerón hasta 2034

Indra obtiene tres contratos de blindados de 6.700 millones que darán carga de trabajo al Tallerón hasta 2034

La nueva variante de la gripe A ya circula por Asturias

El correlimos oscuro se luce en el pedreru de Gijón

Tracking Pixel Contents