Ence hará despidos en Navia si no se aceptan las prejubilaciones

Ultimátum de Ence al comité de empresa de la fábrica de Navia. La dirección de la compañía de producción de pasta de celulosa y energía trasladó ayer a los representantes de los trabajadores de la planta naviega que si no aceptan las condiciones propuestas para la prejubilación de 29 empleados, la empresa aplicará directamente un expediente de regulación de empleo (ERE) sobre los 97 profesionales que contempla el plan de ajuste.

Si bien desde un comienzo el comité de la factoría asturiana mostró su disposición a negociar con la empresa (a diferencia de la plantilla de Pontevedra, en huelga desde hace días), ambas partes llevan semanas enfrascadas en torno a las condiciones de salida de 29 trabajadores a los que la compañía ofrece la jubilación, dentro de un plan global que, en principio, supondría 97 salidas en total. Pero la parte sindical no está de acuerdo con las condiciones propuestas por la dirección. "Estamos muy enfrentados", aseguraron fuentes del comité tras la reunión celebrada ayer.

La cúpula de Ence ha lanzado un mensaje claro al comité: si antes del próximo jueves, 4 de diciembre –cuando tendrá lugar el próximo encuentro de las negociaciones–, el comité no ha aceptado las condiciones, habrá un ERE. La dirección de la empresa no hizo concreciones más allá de esta advertencia.

El recorte de empleo en la factoría de Navia, que cuenta con un total de 400 trabajadores, forma parte de un plan de eficiencia y competitividad que Ence quiere aplicar hasta 2027 y que la empresa justifica con la implantación de soluciones de inteligencia artificial (IA), la automatización de procesos y, la racionalización de sus procesos operativos.

La empresa sufrió unas pérdidas de 22 millones de euros durante los nueve primeros meses del año, frente a las ganancias de 40,8 millones registradas en el mismo periodo de 2024.