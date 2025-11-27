Indra obtiene tres contratos de blindados de 6.700 millones que darán carga de trabajo al Tallerón hasta 2034

La multinacional Indra ha obtenido tres de los cinco contratos de producción de vehículos blindados para el Ejército de Tierra que la compañía quiere llevar a cabo en la nueva fábrica de El Tallerón, en Gijón. En concreto, la empresa ha resultado adjudicataria de los programas del obús autopropulsado de cadenas (ATP Cadenas), por un valor de 4.516 millones de euros; del obús autopropulsado de ruedas (ATP Ruedas), por 2.219 millones; y el del desarrollo del futuro carro de combate europeo, por 37,1 millones. Los tres suman una contratación de 6.773 millones.

La celebración de los contratos fue aprobada en el último Consejo de Ministros. Si bien la referencia de los acuerdos autorizados no indica explícitamente que el adjudicatario sea Indra, un portavoz de la compañía confirmó que en efecto es así, ya que el pasado 14 de octubre el Gobierno ya había aprobado la preasignación de varios créditos milmillonarios a Indra para cinco programas de blindados. Esa ayuda financiera, por lo tanto, ya prefiguró la adjudicación.

Los dos contratos de los obuses, que se extenderán hasta el 30 de noviembre de 2034, han sido encomendados a una unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering, presididas respectivamente por los hermanos Ángel y Javier Escribano. Esta UTE también llevará a cabo el nuevo vehículo anfibio de la Infantería de Marina.

No obstante, Indra desarrollará en solitario el tercer contrato aprobado, el del llamado "sistema de combate terrestre superior", para lo que tendrá un plazo de 48 meses. A futuro también prevé producir un vehículo lanzapuentes de ruedas. Para los cinco programas descritos, la compañía recibirá 4.150 millones de euros en créditos al 0%.