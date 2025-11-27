Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Jornadas cocina tradicional

Las jornadas gastronómicas que nadie se quiere perder en Gijón

La nueva edición de esta cita, que arrancó el pasado viernes 21, están teniendo una excelente acogida, con 22 establecimientos ofreciendo menús y tapas que recuperan el recetario más auténtico de Asturias

Plato de pote asturiano

Plato de pote asturiano / Pablo Solares

Elena Casero

Gijón

La gastronomía honesta, basada en el producto de proximidad y el respeto a la historia, demuestra ser una tendencia imparable en Gijón. La ciudad, que posee una base culinaria envidiable, está respondiendo con gran éxito a una de sus citas anuales que ya son referencia: las jornadas gastronómicas de la cocina tradicional.

Estas jornadas, que se iniciaron el pasado viernes y se extienden hasta el domingo 30 de noviembre, están registrando muy buena acogida por parte de gijoneses y visitantes, consolidándose como un referente en el calendario de otoño.

Organizadas por Otea Gijón en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad y Divertia, estas jornadas tienen como protagonista a los genuinos "sabores de toda la vida" que definen nuestra identidad.

Nadie quiere perderse las jornadas de cocina tradicional de Gijón

Uno de los establecimientos participantes. / Pablo Solares

Durante estos días, los comensales tienen la oportunidad de sentarse a la mesa para disfrutar de un menú de cocina tradicional completo (entrante, plato principal y postre) o, para un formato más informal, degustar una tapa típica.

Los platos protagonistas son las elaboraciones de siempre, con especial interés en la cocina de origen gijonés: desde la imprescindible fabada asturiana y el pote, hasta los pescados frescos del Cantábrico o los tortos de maíz. Para redondear la experiencia, se recomienda el maridaje con sidra, reforzando el carácter asturiano de la propuesta.

Para facilitar la elección entre las diversas propuestas, se han editado gastromapas físicos que están disponibles en hoteles y oficinas de turismo.

Nadie quiere perderse las jornadas de cocina tradicional de Gijón

Una ración de fabada. / Lne

Además, toda la información detallada –incluyendo la composición de los menús, precios, horarios y geolocalización de los locales– se puede consultar cómodamente en la web de Otea y en el portal www.escapadaasturias.com.

Otea Gijón también mantiene activa una campaña de dinamización en redes sociales para que los comensales compartan sus experiencias y fotografías, ayudando a sensibilizar sobre el enorme potencial de Gijón como Destino de Turismo Gastronómico.

Dado el éxito que están teniendo estas propuestas, la organización anima al público a aprovechar los últimos días para visitar alguno de los 22 establecimientos participantes antes de que finalice la cita este domingo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
  2. La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
  3. El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
  4. Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
  5. El primer gran temporal del otoño obliga a usar cadenas en cinco puertos de montaña de Asturias y Pajares ya está cerrado para camiones
  6. Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
  7. La primera gran nevada del otoño en uno de los techos de Asturias: cinco centímetros de nieve, niños sin colegio y los ganaderos guardan las vacas hasta primavera
  8. Dimite el vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de 'sacadinero

L'Asociación del Camín de les Asturies echa a andar en Llaviana

Las jornadas gastronómicas que nadie se quiere perder en Gijón

Frenazu a una nueva llinia de negociu d'ArcelorMittal: la multinacional arrenuncia a la fábrica de polvu d'aceru pa impresión 3D d'Avilés

Frenazu a una nueva llinia de negociu d'ArcelorMittal: la multinacional arrenuncia a la fábrica de polvu d'aceru pa impresión 3D d'Avilés

Diego Fernández, el nuevo cocinero asturiano en el universo Michellin, de vuelta en Tox (Navia): “La primera estrella tardó 14 años en llegar, la segunda lo hará antes”

Diego Fernández, el nuevo cocinero asturiano en el universo Michellin, de vuelta en Tox (Navia): “La primera estrella tardó 14 años en llegar, la segunda lo hará antes”

Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda

El resultado de la reunión de la Consejera de Educación con la Ministra en Madrid: una ley contra el acoso escolar, el pacto "Asturias Educa" y la nueva FP

El resultado de la reunión de la Consejera de Educación con la Ministra en Madrid: una ley contra el acoso escolar, el pacto "Asturias Educa" y la nueva FP

Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año

Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año

Vuelve el caos ferroviario a Asturias: se disparan las cancelaciones y los retrasos por problemas en los trenes

Vuelve el caos ferroviario a Asturias: se disparan las cancelaciones y los retrasos por problemas en los trenes
Tracking Pixel Contents