Las jornadas gastronómicas que nadie se quiere perder en Gijón
La nueva edición de esta cita, que arrancó el pasado viernes 21, están teniendo una excelente acogida, con 22 establecimientos ofreciendo menús y tapas que recuperan el recetario más auténtico de Asturias
La gastronomía honesta, basada en el producto de proximidad y el respeto a la historia, demuestra ser una tendencia imparable en Gijón. La ciudad, que posee una base culinaria envidiable, está respondiendo con gran éxito a una de sus citas anuales que ya son referencia: las jornadas gastronómicas de la cocina tradicional.
Estas jornadas, que se iniciaron el pasado viernes y se extienden hasta el domingo 30 de noviembre, están registrando muy buena acogida por parte de gijoneses y visitantes, consolidándose como un referente en el calendario de otoño.
Organizadas por Otea Gijón en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad y Divertia, estas jornadas tienen como protagonista a los genuinos "sabores de toda la vida" que definen nuestra identidad.
Durante estos días, los comensales tienen la oportunidad de sentarse a la mesa para disfrutar de un menú de cocina tradicional completo (entrante, plato principal y postre) o, para un formato más informal, degustar una tapa típica.
Los platos protagonistas son las elaboraciones de siempre, con especial interés en la cocina de origen gijonés: desde la imprescindible fabada asturiana y el pote, hasta los pescados frescos del Cantábrico o los tortos de maíz. Para redondear la experiencia, se recomienda el maridaje con sidra, reforzando el carácter asturiano de la propuesta.
Para facilitar la elección entre las diversas propuestas, se han editado gastromapas físicos que están disponibles en hoteles y oficinas de turismo.
Además, toda la información detallada –incluyendo la composición de los menús, precios, horarios y geolocalización de los locales– se puede consultar cómodamente en la web de Otea y en el portal www.escapadaasturias.com.
Otea Gijón también mantiene activa una campaña de dinamización en redes sociales para que los comensales compartan sus experiencias y fotografías, ayudando a sensibilizar sobre el enorme potencial de Gijón como Destino de Turismo Gastronómico.
Dado el éxito que están teniendo estas propuestas, la organización anima al público a aprovechar los últimos días para visitar alguno de los 22 establecimientos participantes antes de que finalice la cita este domingo.
