La nueva variante de la gripe A ya circula por Asturias

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) confirmó ayer que la variante K de la gripe A ya está circulando por la región, al igual que sucede en el resto del país. Hasta el mediodía de ayer, en la Consejería no se tenía constancia de que esta nueva mutación de la gripe ya estuviera en Asturias. Por la tarde, fuentes de Salud confirmaron que ya había sido detectada esta variante en la región. Asimismo, hicieron hincapié en que "esta variante es más transmisible, pero no implica mayor gravedad".

La nueva variante de la gripe está produciendo un mayor número de casos y que el virus se haya adelantado en toda Europa. Precisamente, la consejera de Salud, Concepción Saavedra, subrayó que este año la gripe está creciendo de manera más rápida respecto a lo que había sucedido en los años anteriores. "La previsión es que el pico sea en la época de Navidades, mientras que otros años era en enero o febrero", expresó Saavedra. Teniendo en cuenta el crecimiento adelantado de los casos de gripe A, además de la llegada del subgrupo K de A(H3N2) -el principal responsable del aumento de casos en Europa-, desde la Consejería remarcan la importancia de alcanzar niveles altos de vacunación.

En Asturias ya está vacunada "la mitad de la población de más de 65 años". Además de las vacunas, en Salud ponen el foco en la relevancia de que los ciudadanos sigan las medidas de protección. Entre ellas está el uso de la mascarilla en los centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias, así como utilizar pañuelos de papel, toser en el ángulo del codo y ventilar los espacios cerrados. Por el momento, la Consejería no contempla la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los centros de salud y hospitales. No obstante, se colocarán carteles a las entradas de los equipamientos para recordar las medidas más adecuadas en esta época.