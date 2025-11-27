"Aunque no lo parezca, trabajar en el campo te da mucha libertad"

De tornero fresador a ganadero en ecológico con cerca de 60 vacas, además de ovejas y cebadero de terneros. David Pérez Naya, de 47 años, decidió hace 16 dejar de ser asalariado en la industria –pasó por varias empresas– y apostar por el sector primario en El Colláu, un pueblo cercano a Turón (Mieres), donde reside con su mujer y sus tres hijas. Ahora acabad de ser elegido secretario general de COAG-Asturias, cargo en el que sucede a la ganadera grandalesa Mercedes Cruzado, una histórica y pionera del sindicalismo agrario. Además de "referente y ejemplo a seguir" para Naya, quien concede a LA NUEVA ESPAÑA su primera entrevista después de haber tomado posesión, el pasado 22 de noviembre.

¿Cómo o por qué da alguien el paso de dejar un trabajo estable, fijo, para dedicarse al campo, con todos los problemas que rodean al sector?

Pues yo acabé de estudiar y ya empecé en una empresa con contrato fijo. Luego pasé a otra empresa, tenía que viajar... Nunca me faltó el trabajo, la verdad. Pero cansé. Con cerca de la treintena volví a estudiar, hice un curso de mecanizados, volví a la fábrica... Pero me di cuenta de que quería cambiar totalmente, tener más libertad de horario, poder estar en casa más tiempo para cuidar a mis tres hijas pues mi mujer trabajaba fuera. Y así aposté por la ganadería. Empecé de cero. Es verdad que mis abuelos siempre tuvieron un par de vacas en casa, así que yo conocía este mundo. Sabía lo que era una vaca, anduve toda la vida a la hierba pero poco más.

Y ahora no solo eso sino que lidera una de las principales organizaciones agrarias de Asturias y del resto de España.

¡Quién me lo iba a decir! Cuando empecé llamé a las puertas de la organización porque siempre había estado sindicado cuando estaba en la fábrica y quería seguir en ello. Aposté por COAG porque soy una persona que huye de la política y buscaba una organización al margen. Al ver a Mercedes y conocer su discurso no lo dudé.

¿Cuáles cree que son sus retos principales?

Bueno, al margen de los problemas del campo que todos sabemos cuáles son, en la organización hay varios. Venimos de unas elecciones agrarias en las que la participación fue muy baja. No se corresponde el número de afiliados y participantes que tenemos con lo que se votó. Entonces quiero retomar un poco el contacto con los afiliados, dejarles claro que estamos aquí para luchar por ellos y solucionar sus problemas. También tenemos que potenciar la comunicación, fomentar el uso de las redes y las nuevas tecnologías. Todo para contarle a la gente todo lo que hacemos y podemos hacer por ellos. También tengo que darme a conocer.

Dice que todos saben los problemas que hay en el campo. ¿El lobo es quizás hoy por hoy el mayor?

Sí. Yo mismo he sufrido ataques a mi ganado. El programa de control de población es insuficiente y encima nunca se cumple. Ahí están los números después de meses. Y luego hay otro problema: hay ataques de lobo en determinadas zonas que no se están certificando y eso es un problema muy grave. Yo no digo que haya causas de muerte por otros motivos, pero cuando ves que mueren reses, que hay gente avisado de ataques y no se certifica, eso es un gran problema.

Más problemas a la vista: los planes de la UE con la Política Agraria Común, clave para los profesionales del sector en Asturias, para el próximo marco presupuestario no pintan bien.

Siempre hay reformas nunca vienen con subidas, más bien lo contrario. Efectivamente quieren meter tijera a la PAC y destinar fondos a armamento. Prevemos hasta un 28% de recortes y más condiciones: si quieres ingresar más, te exigirán más. No beneficiará en nada tal y como está previsto. Y todos sabemos que España a nivel del campo en la UE cuenta poco. No es como Francia u otros países que tienen más fuerza.

Usted con 47 años es joven en un sector donde la media de edad bordea la de jubilación. El relevo generacional se resiste en el campo asturiano.

Sí que hay una media de edad alta, pero también viene gente joven al campo. En mi ejecutiva la hay.

Convenza a más jóvenes de apostar por el sector.

Lo principal es que te guste esto, los animales, la agricultura. Lo principal de esto es que, aunque no lo parezca, te da mucha libertad. Aparte que la sociedad se dará cuenta de que esto es importante, por eso lo llaman sector primario. Somos necesarios. Y si no hay relevo generacional, tendrá que haberlo porque esto no puede desaparecer.

¿Le gustaría que sus hijas siguieran con la ganadería?

Si una quiere, la apoyaré. ¿Por qué no? No la echaré para atrás, por supuesto.

Sustituye a Mercedes Cruzado en el cargo, aunque ella sigue en su ejecutiva.

Sigue ahí, sí. Fue petición mía, que no se fuera del todo y se quedará en la ejecutiva. Tiene una gran experiencia y ha luchado mucho por el campo. Además, siempre siendo coherente, al margen de la política, algo muy importante sobre todo en la actualidad, en tiempos de tanto populismo que invaden las organizaciones agrarias. La profesionalidad de Mercedes es de destacar. Para mi es un referente y ella fue una de las que me movió a ponerme al frente de COAG. n

