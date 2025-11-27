Un paso contra el desperdicio de comida

El centro tecnológico agroalimentario Asincar avanza en su compromiso para reducir el desperdicio alimentario en España mediante Sprint, un proyecto cofinanciado por la Unión Europea que actúa en tres ámbitos clave: hogares, restauración y supermercados. Su objetivo es claro: promover soluciones prácticas para que administraciones, empresas y consumidores avancen hacia el desperdicio cero.

Entre septiembre de 2025 y abril de 2026 Asincar ha desarrollado una completa agenda de talleres dirigida tanto a consumidores como a profesionales de la industria agroalimentaria. Estas sesiones, organizadas en colaboración con Innovasturias, han servido para dar a conocer diversas herramientas digitales que facilitan una gestión más eficiente de los alimentos en el hogar.

Entre ellas, destaca la aplicación creada por la empresa asturiana Abamobile, disponible en las principales plataformas y diseñada para alertar a los usuarios sobre productos próximos a caducar, además de sugerir recetas para aprovecharlos antes de que sean desechados.

Los asistentes también participaron en actividades formativas destinadas a desmontar mitos sobre la conservación de alimentos y a compartir consejos prácticos para prolongar su vida útil, uno de los pilares fundamentales para reducir el desperdicio en el entorno doméstico. A partir de enero, y coincidiendo con los preparativos de la futura Ley contra el Desperdicio Alimentario, Asincar pondrá en marcha talleres prácticos dirigidos a la industria agroalimentaria y a los establecimientos del canal Horeca. Estas formaciones abordarán cuestiones fundamentales para el sector, como: la elaboración de planes de prevención de residuos; procedimientos para donar excedentes y conocer a las entidades receptoras así como los trámites administrativos necesarios para destinar excedentes a alimentación animal. El objetivo es que empresas y profesionales puedan integrar de forma eficiente las nuevas obligaciones legales y transformarlas en una oportunidad para mejorar la sostenibilidad de su actividad.