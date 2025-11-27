El Principado confía en que el ERTE de Arcelor "dure lo menos posible" y llama a la "tranquilidad": "Es por causas coyunturales"

El Gobierno del Principado ha confiado en que el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en la mayor parte de las instalaciones de ArcelorMittal en Asturias, a causa de la indisponibilidad del horno alto "B" de Gijón, la parada por mantenimiento del sinter "A" y la parada por obras de la línea de decapado de Avilés, "dure el menor tiempo posible", señalaron fuentes de la Consejería de Industria.

"La activación de un ERTE nunca es una buena noticia, si bien se trata de una medida para proteger el empleo en situaciones de caída de la demanda o incidencias en el normal funcionamiento de instalaciones productivas", han afirmado desde el departamento dirigido por Borja Sánchez.

La Consejería también ha querido enviar "un mensaje de tranquilidad", dado que el ERTE "es consecuencia de cuestiones coyunturales", por lo que, "cuanto antes se solucionen ambas incidencias, y en ello está trabajando la empresa, antes se podrá recuperar la normalidad".