El Principado intensifica la vigilancia sobre los alquileres turísticos irregulares y estos son los sorprendentes datos

La vigilancia de la actividad turística en Asturias se intensificó de forma notable en los dos últimos años. Según los datos difundidos por el Gobierno autonómico, las inspecciones pasaron de 1.230 en 2023 a 3.366 en 2024 y alcanzaron 4.957 en lo que va de 2025. El Ejecutivo enmarca el salto en el refuerzo del servicio de inspección, el aumento de actuaciones de oficio y la incorporación de herramientas tecnológicas para detectar actividad irregular.

El foco se centró especialmente en las viviendas de uso turístico (VUT). Las actuaciones específicas sobre este tipo de alojamientos crecieron de 248 en 2023 a 1.825 en 2024, hasta 2.622 en el presente ejercicio. La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, presentó las cifras en la Junta General, apuntando a la necesidad de “blindar la calidad” del destino y compatibilizar el crecimiento turístico con la vida en concejos y barrios.

El Principado actuó por primera vez frente a la publicidad ilegal de alojamientos en plataformas digitales. En lo que va de año, la Administración solicitó la retirada de 151 anuncios de Airbnb y Booking, de los que 89 fueron eliminados. El Gobierno sostiene que la capacidad de rastreo online permite identificar ofertas no inscritas en el registro y reaccionar con mayor rapidez.

En paralelo, los expedientes sancionadores también aumentaron: de 552 en 2023 a 646 este año, con un repunte significativo de los vinculados a VUT y viviendas vacacionales (de 62 en 2023 a 253 en 2025). El Ejecutivo subraya que el objetivo no es tanto elevar la sanción por sí misma como mejorar el cumplimiento normativo y la trazabilidad de la oferta turística.

El salto cuantitativo se explica, según el Principado, por un refuerzo de medios humanos y tecnológicos. Entre 2024 y 2025 se crearon tres nuevos puestos de inspección y disciplina, se añadió un puesto administrativo y se reorganizó el área para adscribir once profesionales más de ordenación. En total, 16 personas están destinadas al control y disciplina turística. A ello se suma una herramienta de rastreo de anuncios online, desarrollada por la Dirección General de Estrategia Digital, que cruza publicaciones con el registro para planificar inspecciones y localizar alojamientos no inscritos.

El Gobierno avanzó, además, en la actualización del marco regulador. El decreto modificativo del Decreto 48/2016 —que regula las viviendas vacacionales y las VUT— pasó por información pública y será analizado por el Consejo Asesor de Turismo el 10 de diciembre, paso previo a consensuar un texto definitivo. Según la consejería, la mayoría de alegaciones se concentran en pocos artículos, lo que indica un debate focalizado y un borrador “sólido y equilibrado” en conjunto, a juicio del Ejecutivo.

Fuentes del Gobierno sostienen que la combinación de actuaciones de oficio, revisión de anuncios y refuerzo de personal ha permitido aumentar la cobertura de la inspección y reducir tiempos de reacción ante posibles infracciones. El control sobre VUT y viviendas vacacionales apunta, principalmente, a la inscripción obligatoria en el registro, la veracidad de la publicidad y el cumplimiento de requisitos de alojamiento. La Administración remarca que la actividad clandestina distorsiona el mercado, perjudica a los operadores que cumplen la norma y puede afectar a la convivencia vecinal y a la reputación del destino.