Los rostros del vuelco demográfico en Asturias: la vuelta a casa de la ingeniera Carmen Molejón en busca de una vida más sencilla y natural en Abres

La ingeniera de Caminos Carmen Molejón volvió a su pueblo natal, Lourido, en San Tirso de Abres, en busca de una vida más sencilla y natural, "un posicionamiento de vida e incluso político", porque "el futuro pasa por el medio rural, por su revitalización", a pesar de que todas las políticas son contrarias a la vida rural. Volvió a casa después de acumular una larga experiencia internacional como consultora del Banco Mundial en proyectos de cooperación relacionados con los recursos hídricos.

"La llamada fue volver a mis raíces, a una vida más sencilla y natural, menos artificial y enferma. No quiero una vida urbanita, siento que mi sitio es este, busco la coherencia conmigo misma", indica Molejón, portavoz de la plataforma Xente de Oscos Eo. Este intento por salvar la vida rural "no es un proceso fácil, porque todas las políticas son contrarias a la vida en el mundo rural". Y añade: "Me di cuenta de que mi sitio es este. Es un posicionamiento de vida, incluso político. Mis razones no son románticas, sino estratégicas".

La historia de Carmen es una de las muchas que han hecho que la población en Asturias vuelva a crecer, rompiendo una inercia decadente de años. El motivo no es el aumento de la natalidad, sino la nutrida llegada de foráneos, tanto españoles como extranjeros, por diferentes razones. Hay migrantes climáticos, que buscan en Asturias un tiempo más suave y mayor calidad de vida, otros aspiran a una vivienda con precios más bajos que en las grandes ciudades y en zonas con menor presión turística. Buscan una autenticidad que echan en falta en sus lugares de origen. Y, por supuesto, están los que llegan por motivos laborales, la mayoría.

Pero también están quienes buscan recuperar sus raíces: los hijos y nietos de emigrantes asturianos que ahora hacen el recorrido inverso en un viaje a la vez sentimental y en busca de nuevas oportunidades profesionales. Y también están los jóvenes que emigraron en busca de nuevos horizontes profesionales y que ahora regresan, algunos para revitalizar el mundo rural.