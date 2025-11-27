Los sindicatos rechazan que las mutuas asuman las bajas de salud mental

Los sindicatos UGT y CC OO se desmarcaron ayer de la reclamación lanzada por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) para que las bajas laborales por problemas de salud mental sean asumidas parcialmente por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social al igual que va a ocurrir con las bajas por lesiones traumatológicas.

"La FADE todavía no se ha enterado de qué va la salud laboral. No se trata de que las mutuas también lleven los casos de salud mental de los trabajadores, se trata de prevenir que la gente enferme y para eso hay que hacer evaluaciones de riesgos psicosociales", afirmó Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, que añadió que esas evaluaciones son necesarias para detectar "si hay problemas en el trabajo, si hay situaciones de estrés y de sobrecarga, si hay mal ambiente o si hay malas relaciones laborales".

Por su parte, Damián Manzano, responsable de Acción Sindical de CC OO de Asturias, señaló que "detrás de la reclamación de FADE para que las mutuas puedan tener algún papel en el seguimiento de las bajas por salud mental está la intención de hacer caja y de traspasar una parte de la sanidad pública a las arcas de esas mutuas, que al fin y al cabo son empresas y quieren hacer su negocio con la salud de todos los trabajadores". Manzano añadió que "lo que hay que hacer es tener un sistema sanitario potente, con recursos, que pueda atender las necesidades de las personas afectadas por un problema de salud mental". n