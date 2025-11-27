Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Turismo rural, hacia un nuevo modelo

Vista aérea de Bulnes. | LNE

Oviedo

El I Congreso Internacional de Turismo Rural de Asturias ha identificado como claves para el futuro del sector la colaboración, la sostenibilidad, la autenticidad y la participación comunitaria. El evento, celebrado en el Parador de Cangas de Onís, ha acogido a 180 profesionales y una treintena de agencias de España, Alemania, Italia, Países Bajos y Reino Unido.

Las personas participantes, que han ofrecido una imagen optimista sobre el porvenir del turismo rural, apuestan por un modelo arraigado en el territorio y en la cultura local. Esta cita consolida la comunidad como referente nacional e internacional en turismo rural sostenible, coincidiendo con la celebración del 40º aniversario de la marca Asturias Paraíso Natural. Las jornadas han permitido analizar los nuevos perfiles del viajero rural, la evolución de sus hábitos y motivaciones.

En la región, la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias, (arca), contribuye al desarrollo económico y social de las aldeas y pueblos. Aprovecha al máximo la riqueza natural, la diversidad cultural, la exquisita gastronomía local, el valioso patrimonio histórico, y una variada oferta de eventos y actividades.

Diego Fernández, el nuevo cocinero asturiano en el universo Michelin, de vuelta en Tox (Navia): “La primera estrella tardó 14 años en llegar, la segunda lo hará antes”

EN DIRECTO: Sigue el encuentro de los protagonistas de la digitalización del turismo en Oviedo

Esta es la tecnológica catalana que prevé instalarse en Asturias (y estos son los empleos de alto perfil que creará)

Las comunidades con rebajas fiscales lograron aumentar la recaudación: el incremento de los ingresos tributarios llegó a todos los territorios

