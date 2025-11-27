Turismo rural, hacia un nuevo modelo
Oviedo
El I Congreso Internacional de Turismo Rural de Asturias ha identificado como claves para el futuro del sector la colaboración, la sostenibilidad, la autenticidad y la participación comunitaria. El evento, celebrado en el Parador de Cangas de Onís, ha acogido a 180 profesionales y una treintena de agencias de España, Alemania, Italia, Países Bajos y Reino Unido.
Las personas participantes, que han ofrecido una imagen optimista sobre el porvenir del turismo rural, apuestan por un modelo arraigado en el territorio y en la cultura local. Esta cita consolida la comunidad como referente nacional e internacional en turismo rural sostenible, coincidiendo con la celebración del 40º aniversario de la marca Asturias Paraíso Natural. Las jornadas han permitido analizar los nuevos perfiles del viajero rural, la evolución de sus hábitos y motivaciones.
En la región, la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias, (arca), contribuye al desarrollo económico y social de las aldeas y pueblos. Aprovecha al máximo la riqueza natural, la diversidad cultural, la exquisita gastronomía local, el valioso patrimonio histórico, y una variada oferta de eventos y actividades.
