Adriana Lastra habla por primera vez sobre las acusaciones realizadas por Ábalos antes de entrar en prisión
La delegada del Gobierno de Asturias, exvicesecretaria general del PSOE, niega las afirmaciones del exministro sobre el papel de Begoña Gómez y las supuestas reuniones con Bildu: "Todo lo que dicen es falso"
“Todo lo que están diciendo es falso”, así de rotunda se mostró la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ante las afirmaciones de José Luis Ábalos sobre la participación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el rescate de Air Europa.
Tras la entrada en prisión del que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE , la delegada del Gobierno considera que las acusaciones de José Luis Ábalos no son ciertas. "Si todo lo que dicen los que ahora están en prisión (Ábalos y Koldo García, exasesor del ministro) tiene la misma veracidad que la supuesta reunión del presidente del Gobierno con Arnaldo Otegui, solo puedo decir que todo lo que están diciendo es falso”, señaló
Lastra acudió la mañana de este viernes a Laviana para presenciar el desamantelamiento de una de las torres de alta tensión de la línea Lada-Velilla. La Delegada del Gobierno no quiso ahondar en las declaraciones del que fuera su compañero en el partido y se limitó a negar sus acusaciones e insinuaciones.
Coste político en el PSOE
El PSOE asumía desde hace semanas la entrada en prisión de José Luis Ábalos por el caso de las mascarillas y sostiene que “el daño ya está hecho”. Ferraz intenta pasar página y recalca que no entra en la cárcel un diputado socialista, sino uno del Grupo Mixto, recordando su expulsión del grupo parlamentario el año pasado. Frente a la manifestación contra la corrupción anunciada por Alberto Núñez Feijóo, los socialistas replican que no aceptan lecciones de un partido con cajas B, sobresueldos y condenas por corrupción.
En Moncloa se opta por el silencio público y se insiste en que se actuó en cuanto hubo indicios, apelando ahora a dejar trabajar a la justicia. El Gobierno admite el coste político pero se agarra a la idea de que la trama está “perimetrada” y su impacto ya descontado, incluso tras el ingreso en prisión de quien fuera su sucesor en la Secretaría de Organización, Santos Cerdán, ahora en libertad provisional. El caso estalla, además, a las puertas de un nuevo ciclo electoral autonómico.
Las críticas internas se concentran en el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que reclama un adelanto electoral ante la fragilidad de la mayoría, la ruptura con Junts y el temor a que Ábalos “tire de la manta”, aludiendo a las grabaciones de Koldo García. Mientras María Jesús Montero asegura que el Gobierno “no tiene nada que esconder”, el exministro se presenta como víctima del Ejecutivo y del Tribunal Supremo, insinuando que su caso se usa para tapar el rescate de Air Europa y el papel de Begoña Gómez. Paralelamente, la Presidencia del Congreso ha activado el procedimiento para suspenderle como diputado tras su ingreso en prisión preventiva.
