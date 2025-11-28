Adriana Lastra: "La unidad contra la violencia de género salva vidas"

Frente al "negacionismo" de la violencia machista, "unidad". Esa fue la consigna que la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, defendió ayer en la entrega de los "Reconocimientos Meninas 2025". Una unidad, declaró, "que salva vidas, que ampara y que repara, porque cuando se niega la violencia de género, los agresores se sienten respaldados y las victimas abandonadas".

"Sigamos unidas y unidos para erradicar la violencia contra las mujeres. Sigamos avanzando hasta que ninguna tenga que vivir con miedo", remató Lastra.

La delegada, antes de proceder a entregar los reconocimientos vinculados a lo actos del 25N, recordó que desde 2003 han sido asesinadas 32 mujeres en Asturias a manos de sus parejas o exparejas, tres este año.

En el apartado del homenaje a aquellas personas que han colaborado en la lucha contra la violencia machista, el "Meninas 2025" se concedió al "Máster en Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo", por su papel activo durante dos décadas en la transformación social y cultural en materia de género y por permitir sacar a la luz y visibilizar las diferentes formas de violencia machista, su complejidad y repercusiones.

La vicepresidenta de la Junta, Celia Fernández, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y Adriana Lastra. |

Junto a la Menina 2025 para el "Máster en Género y Diversidad", que recogió una de sus delegadas, Sandra Dema, recibieron menciones honoríficas cuatro catedráticas que han impulsado este tipo de estudios de género en la Universidad de Oviedo, siendo pioneras en este campo: Isabel Carrera Suárez, Socorro Suárez Lafuente, Rosa Cid y, a título póstumo, Amparo Pedregal, cuya mención recogió su viudo, Andrés Fernández.

En el acto se entregaron también "Meninas" especiales a José Ernesto Pastur Rodríguez, funcionario en el Centro Penitenciario de Asturias, por su labor en programas formativos y de intervención con penados por delitos de violencia de género; a Rafael Carramal Durán, jefe de la Policía Local de Mieres ya jubilado; a Miguel Ángel Maldonado Larios, Sargento 1.º de la Guardia Civil; a José Luis García González: Inspector de la Policía Nacional en Asturias. A todos estos miembros de las fuerzas de seguridad se les reconoce de forma especial su dedicación la lucha contra la violencia de género y en la atención a las víctimas.

Durante su intervención en la Delegación del Gobierno, Adriana Lastra reiteró que "la violencia de género supone una violación de los derechos humanos de más de la mitad de la población. Es un problema social y de salud pública de primer orden que debe atenderse como una cuestión de Estado". "No se pueden negar los hechos", subrayó la delegada: "No se debe negar la verdad. La realidad es irrefutable ante cualquier amago de negacionismo. Y la unidad de acción de las administraciones y la ciudadanía es esencial para avanzar hacia una sociedad más más justa, segura e igualitaria", defendió.