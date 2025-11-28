AFECTOS: acoger es cuidar el futuro
Un nuevo proyecto en Asturias visibiliza el acogimiento familiar desde una mirada cercana y transformadora
En el corazón de Asturias ha nacido AFECTOS, es un proyecto de innovación social que quiere poner luz sobre una realidad tan importante como poco visible: la de los niños, niñas y adolescentes que, por diferentes motivos, no pueden vivir con su familia de origen y necesitan un entorno seguro y afectivo en el que crecer.
AFECTOS no es solo una campaña informativa. Es una propuesta para mirar el acogimiento familiar de cerca, desde las emociones y la experiencia real de quienes lo viven. Su lema lo resume muy bien: "En tu abrazo, un nuevo comienzo". A través de un documental, una plataforma web interactiva y materiales de sensibilización, AFECTOS busca algo más que informar: pretende derribar prejuicios y movilizar a nuevas familias que puedan ofrecer ese hogar necesario. Su lema lo dice todo: "En tu abrazo, un nuevo comienzo".
Según datos del Observatorio de la Infancia, en España más de 17.000 menores viven en acogimiento, pero aún existe una carencia de familias, especialmente para adolescentes y grupos de hermanos. En Asturias, el Principado impulsa desde hace años programas de acogida, pero la sensibilización continúa siendo clave. ""El acogimiento no es tanto una cuestión de solidaridad. Es compromiso, es reparación, es ofrecer tiempo, incondicionalidad y presencia", explica una profesional del programa.
Uno de los valores diferenciales del proyecto es que da voz a quienes pocas veces la tienen: los propios menores acogidos. Sus vivencias, miedos y logros atraviesan cada uno de los materiales. También lo hacen las voces de familias acogedoras, profesionales o responsables de los dispositivos de acogida, porque el acogimiento es una tarea colectiva.
La web www.afectos.es se convierte así en un espacio vivo de recursos, testimonios y orientación tanto para quienes ya acogen como para quienes se lo plantean. También ofrece pautas de acompañamiento emocional y herramientas para integrar a los y las menores en entornos escolares, sociales y comunitarios sin estigmas ni barreras.
En esencia, AFECTOS es una invitación a preguntarnos qué papel queremos tener como sociedad frente a la infancia más vulnerable. Apostar por el acogimiento familiar es apostar por una infancia más protegidaa crear vínculos que reparan heridas y comunidades donde cada uno tiene un espacio. Porque acoger no cambia solo la vida de un niño o de una niña: transforma la de muchas personas a su alrededor.
