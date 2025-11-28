Alba Meijide, la joven que dirige la unidad de IA en la zona norte de Telefónica: "Ya no existen tantos trabajos mecánicos que puedan ser sustituidos por una IA"

Pese a tener solo 25 años, Alba Meijide (La Coruña, 2000) ya ocupa un cargo directivo en Telefónica como responsable de inteligencia artificial (IA) de la zona norte del país, que comprende regiones como Asturias. Licenciada en Ingeniería de IA por la Universidad de Manchester (Reino Unido), Meijide participó ayer en Oviedo en una jornada sobre computación cuántica organizada por Telefónica.

-¿Hay razones para tener miedo a la IA?

Bueno, es como preguntarse si hay razones para tener miedo a la tecnología en general o a un cuchillo de cocina. Todo depende del uso que se le dé. En Telefónica tenemos desde 2018 nuestros principios marcados, definidos y revisados, pero es importante que cada persona haga ese ejercicio de un poco de reflexión y que cada uno trace sus líneas rojas.

-¿Cuál sería una línea roja?

Por ejemplo, algo que ya está prohibido en la Unión Europea, que es el "social scoring", es decir, que una organización pueda identificarte en un espacio cualquiera a través de cámaras y calificarte en función de, vamos a decirlo así, lo "bien o lo mal" que te portes, para que luego tengas más o menos acceso a ciertos servicios públicos.

-Otro de los temores tiene que ver con la destrucción de empleo. En Estados Unidos, grandes compañías están anunciado recortes de miles de puestos.

Es un asunto complejo. Al final es algo que siempre sucede de forma orgánica con cualquier tecnología. La tecnología está aquí para hacernos la vida más fácil en el día a día, también en el trabajo. Antes había personas cuya labor era pasar datos de un papel a un Excel, y eso ya no se contempla. Hoy en día los trabajos son mucho más cognitivos, más humanos. Es raro que exista un trabajo tan mecánico que pueda ser sustituido por una IA.

-Otra inquietud: la verificación de imágenes y vídeos falsos.

También es algo preocupante y complejo. Al principio pensábamos que una IA era capaz de detectar el texto escrito por otra IA. Pero ya no es así, hemos llegado a un nivel de estado del arte en el que no se distingue. Y lo mismo pasa con las imágenes, que parecía que nunca iban a hacer mucho más que poner seis dedos en una mano, pero ya hay un montón de empresas e instituciones que invierten y ya no es que hagan seis dedos, sino unas manos magníficas. Por lo tanto, sí es preocupante. Hay iniciativas que hablan de unas marcas de agua invisibles que luego puedan leer las redes sociales, pero claro, con una simple captura de pantalla de esa marca de agua quizá desaparezca.

-¿Qué oportunidades ofrece la IA a las empresas de Asturias?

La IA es cada vez más accesible, ya todos la tenemos en el móvil. Del mismo modo, las pequeñas y medianas empresas ya tienen el tiempo y la capacidad para asumir ese reto. Y, por supuesto, creo que va a suponer un cambio para las empresas en Asturias, y ojalá se vuelva un referente.