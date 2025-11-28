Alba Meijide, la joven que dirige la unidad de IA en la zona norte de Telefónica: "Ya no existen tantos trabajos mecánicos que puedan ser sustituidos por una IA"
"Las pymes de Asturias tienen el tiempo y la capacidad para asumir este reto tecnológico", asegura
Pese a tener solo 25 años, Alba Meijide (La Coruña, 2000) ya ocupa un cargo directivo en Telefónica como responsable de inteligencia artificial (IA) de la zona norte del país, que comprende regiones como Asturias. Licenciada en Ingeniería de IA por la Universidad de Manchester (Reino Unido), Meijide participó ayer en Oviedo en una jornada sobre computación cuántica organizada por Telefónica.
-¿Hay razones para tener miedo a la IA?
Bueno, es como preguntarse si hay razones para tener miedo a la tecnología en general o a un cuchillo de cocina. Todo depende del uso que se le dé. En Telefónica tenemos desde 2018 nuestros principios marcados, definidos y revisados, pero es importante que cada persona haga ese ejercicio de un poco de reflexión y que cada uno trace sus líneas rojas.
-¿Cuál sería una línea roja?
Por ejemplo, algo que ya está prohibido en la Unión Europea, que es el "social scoring", es decir, que una organización pueda identificarte en un espacio cualquiera a través de cámaras y calificarte en función de, vamos a decirlo así, lo "bien o lo mal" que te portes, para que luego tengas más o menos acceso a ciertos servicios públicos.
-Otro de los temores tiene que ver con la destrucción de empleo. En Estados Unidos, grandes compañías están anunciado recortes de miles de puestos.
Es un asunto complejo. Al final es algo que siempre sucede de forma orgánica con cualquier tecnología. La tecnología está aquí para hacernos la vida más fácil en el día a día, también en el trabajo. Antes había personas cuya labor era pasar datos de un papel a un Excel, y eso ya no se contempla. Hoy en día los trabajos son mucho más cognitivos, más humanos. Es raro que exista un trabajo tan mecánico que pueda ser sustituido por una IA.
-Otra inquietud: la verificación de imágenes y vídeos falsos.
También es algo preocupante y complejo. Al principio pensábamos que una IA era capaz de detectar el texto escrito por otra IA. Pero ya no es así, hemos llegado a un nivel de estado del arte en el que no se distingue. Y lo mismo pasa con las imágenes, que parecía que nunca iban a hacer mucho más que poner seis dedos en una mano, pero ya hay un montón de empresas e instituciones que invierten y ya no es que hagan seis dedos, sino unas manos magníficas. Por lo tanto, sí es preocupante. Hay iniciativas que hablan de unas marcas de agua invisibles que luego puedan leer las redes sociales, pero claro, con una simple captura de pantalla de esa marca de agua quizá desaparezca.
-¿Qué oportunidades ofrece la IA a las empresas de Asturias?
La IA es cada vez más accesible, ya todos la tenemos en el móvil. Del mismo modo, las pequeñas y medianas empresas ya tienen el tiempo y la capacidad para asumir ese reto. Y, por supuesto, creo que va a suponer un cambio para las empresas en Asturias, y ojalá se vuelva un referente.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- El primer gran temporal del otoño obliga a usar cadenas en cinco puertos de montaña de Asturias y Pajares ya está cerrado para camiones
- Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación