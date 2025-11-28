ANPE homenajea a los maestros que llegan y a los que se van: "Son insustituibles"
"Es vocacional", coinciden en describir la profesión Marta Ibarra, que acaba de sacar plaza en Gijón, y Salvador Beta, que se jubila tras más de 30 años
Toda una vida dedicada a la enseñanza es la de Salvador Beta Bisapa. Toda una vida por delante en las aulas tiene Marta Ibarra García. Ambos representan a todos esos profesores de Asturias que se jubilan y que se incorporan a la plantilla de funcionarios docentes, y que anualmente homenajea el sindicato independiente ANPE.
"Queremos dignificar la profesión docente y empoderar la figura del profesorado. La educación es una actividad esencialmente humana, que precisa de maestros, insustituibles, para fomentar el pensamiento crítico en nuestros alumnos, distinguiendo lo verdadero de lo falso y poniendo el énfasis en el sentido ético de las cosas", señala el presidente del sindicato, Gumersindo Rodríguez, encargado de conducir el homenaje, este viernes en Oviedo.
Salvador Beta tiene 70 años y Marta Ibarra, 31. Cuando ésta nació el primero llevaba ya unos cuantos años en las aulas. Por eso le corresponde a él –que nació en la antigua Guinea Española y ejerció en varios lugares de España en la rama técnica-industrial hasta recalar en el IES Juan de Villanueva de Pola de Siero donde se jubiló– dar algún consejo a la nueva docente, que estrena plaza este curso en el IES Fernández Vallín de Gijón donde imparte Tecnología.
"Le diría que intente que los alumnos, aparte de transmitirles las enseñanzas, saquen lo que tienen dentro, les invite a descubrir y explorar su personalidad", apunta el profesor. Y parece que Marta Ibarra va a seguir el consejo, porque cree que lo más importante de su labor como profesora es ver más allá del alumno y e ir más allá de la mera impartición de una materia: "Creo que lo importante es tratarles como personas que tienen, como todo el mundo, días buenos y malos, y eso condiciona lo que se aprende en el aula. Lo primero es saber que están bien", apunta.
Vocación
Ambos coinciden que ser profesor es algo vocacional. Salvador Beta descubrió que lo suyo era enseñar cuando aún estudiaba: "Explicaba a mis compañeros las materias de la llamada prueba de madurez, lo que ahora es selectividad. Lo llevaba en los genes". Lo de Marta Ibarra también es vocación, pero en este caso se dio cuenta primero que ella su marido. Formada en Marina Civil y con años de trabajo en la empresa privada, fue hace dos cuando dio el paso a la docencia en FP: "Mi marido lo vio súper claro, sabía que esto era lo mío. Y no se equivocó. Estuve año en la concertada, oposité y saqué plaza".
En el Homenaje al Docente de ANPE intercambiaron impresiones con otros colegas que, como ellos, bien se incorporan o dejan –aunque nunca se olvidan las aulas del todo– una tarea, la de educar, en la que, como reseña Gumersindo Rodríguez, la figura del maestro es "insustituible".
