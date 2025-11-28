Asturias, tercera región con mayor ratio de insolvencias por empresas

Asturias fue el año pasado la tercera comunidad autónoma con una mayor ratio de concursos de acreedores por número de empresas, según el Atlas Concursal 2025, difundido ayer por el Consejo General de Economistas de España.

En concreto, el informe, que analiza el panorama de los concursos y procesos de reestructuración de las empresas españolas, señala que Asturias registró en 2024 una ratio de concursos por empresas del 0,35%, al contabilizar 225 concursos por 64.463 compañías. Se trata de la tercera ratio más elevada del país, después de la de Cataluña (0,49%) y Madrid (0,43%).

El presidente del Consejo General de Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín, advirtió ayer de que las insolvencias empresariales del país pueden experimentar "una cierta senda alcista" para 2027, una vez que finalice la moratoria concursal en las zonas afectadas por la dana de Valencia y la moratoria contable en el conjunto de España.