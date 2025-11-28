Asturias, tercera región con mayor ratio de insolvencias por empresas
Asturias fue el año pasado la tercera comunidad autónoma con una mayor ratio de concursos de acreedores por número de empresas, según el Atlas Concursal 2025, difundido ayer por el Consejo General de Economistas de España.
En concreto, el informe, que analiza el panorama de los concursos y procesos de reestructuración de las empresas españolas, señala que Asturias registró en 2024 una ratio de concursos por empresas del 0,35%, al contabilizar 225 concursos por 64.463 compañías. Se trata de la tercera ratio más elevada del país, después de la de Cataluña (0,49%) y Madrid (0,43%).
El presidente del Consejo General de Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín, advirtió ayer de que las insolvencias empresariales del país pueden experimentar "una cierta senda alcista" para 2027, una vez que finalice la moratoria concursal en las zonas afectadas por la dana de Valencia y la moratoria contable en el conjunto de España.
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda