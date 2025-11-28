"En el campo asturiano hay futuro", defienden Campoastur y Monteverde

"En el campo hay futuro". Es el contundente y convencido mensaje que lanzan al unísono Jesús López, director general de Campoastur, y Enrique López, consejero delegado de Industrias Lácteas Monteverde. Saben de lo que hablan. Porque ambos acaban de lograr el premio de Innovación Agroalimentaria: Campoastur, en la categoría de sostenibilidad, y Monteverde, en queso. Una distinción que, aseguran, les hace renovar su "compromiso" con el campo asturiano que se materializa en una apuesta decidida por la innovación, por el territorio y por el cuidado del medio ambiente.

A la izquierda, Manuel Rendueles, nuevo director de la Cátedra de Industrias y Procesos Agroalimentarios; Eva Pando, directora de la Fundación Caja Rural de Asturias; y Mario Díaz, durante el acto. | IRMA COLLÍN

Los galardones, convocados por sexta edición consecutiva por la Cátedra Fundación Caja Rural de Industrias y Procesos Agroalimentarios (IPA) de la Universidad de Oviedo –con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA y la agencia Sekuens– fueron entregados este viernes durante un acto en el Paraninfo del edificio histórico, en Oviedo, que supuso todo un canto al medio rural asturiano y a su gran potencial a través de la industria agroalimentaria.

Un sector, éste último, que tiene "mucho camino por delante", en palabras de Mario Díaz, director de la cátedra, quien aprovechó para anunciar su relevo en el cargo. A partir de ahora será el también catedrático Manuel Rendueles quien sustituya a Díaz, que se despidió con el agradecimiento a todos los que han colaborado en impulsar los estudios sobre agroalimentación, impulsados por la Universidad con un máster hace más de 30 años. "El sector asturiano precisa de más de producción para aumentar su desarrollo en el mercado y seguir innovando", señaló. "La agroalimentación no es solo un sector prioritario, sino que también tira de otros como el turismo, la gastronomía, la inovación".

Excesiva burocracia

Ejemplo de esa innovación es Monteverde, con más de 50 años de andadura y embarcada en varios novedosos proyectos como mejorar sus envases para reducir residuos o el análisis de datos con IA para optimizar el uso de la leche y destinarla a producir el queso para el que sea más idónea. Enrique López aprovechó para reclamar formación en los colegios para que los niños "sepan qué hay detrás de un vaso de leche" y también pidió menos burocracia y facilidades para las empresas para innovar y e invertir: "No puede ser que para poner unas placas solares se tarde dos años en dar la licencia de obra".

Un guante que recogió Jesús López, quien advirtió que la "innovación nace en las aulas, en el pensamiento crítico y en deseo de mejorar lo que hay". Eso es lo que ha permitido a la cooperativa ganar el premio de sostenibilidad que, según López, no es otra cosa que "hacer las cosas bien, no solo pensando en el producto, sino para quién es y cómo se va a producir". El director general de Campoastur señaló que el "sector necesita jóvenes con ideas" para avanzar. Recordó los orígenes de la cooperativa, hace 13 años, con la unión de seis históricas. De aquella fusión nació un gigante que hoy factura 90 millones de euros al año, suman más de 7.500 socios y cuenta con 22 delegaciones. "Estoy convencido de que el campo, unido avanza", señaló López.

Premios Fin de Máster

El acto también fue escenario de la entrega de los premios Trabajo de Fin de Máster (TFM), dedicados a reconocer a los mejores en el campo alimentario del ciclo 2024 – 2025 de la Universidad de Oviedo. Estos fueron Jorge Morales, que investigó sobre cómo reutilizar los residuos alimentarios para alimentación animal; Hugo Ledo, sobre la optimización del uso de portainjertos en el manzano de sidra para mejorar la producción; y Paula Romero, que se centró en determinar biomarcadores de bienestar animal a través del análisis de la leche cruda.

Todos ellos recibieron el unánime aplauso de los presentes, entre los que figuró el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde; el presidente de Caja Rural, Fernando Martínez; el director general de Política Agraria, Marcos da Rocha; la presidenta de la Fundación Caja Rural, Eva Pando; los diputados del PP Beatriz Polledo y José Cuervas-Mons; además de profesores y familiares.