Concentración para exigir la ley autonómica LGTBI+

Los colectivos Xega, Xuntes y Diverses, Llar Trans, CC OO y UGT se concentraron ayer por la tarde en la plaza de la Escandalera, en Oviedo, bajo el lema "¡Vergoña! ¡Asturies ensin llei LGTBI+!" (en la foto). Xega censura la inactividad del gobierno de Barbón, que desde marzo tiene un borrador de la ley autonómica LGTBI+ que no tramita.