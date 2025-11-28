La consejera Eva Ledo, sobre la oferta para poner fin a la huelga de las Escuelinas: “Este es el acuerdo al que podemos llegar ahora, es una mejora muy sustancial”
La titular de Educación destaca los avances acordados con la mayoría de los sindicatos, que aún no convence a Comisiones Obreras
“Este es el acuerdo al que podemos llegar a este momento, y es un gran acuerdo, con muchos avances y yo creo que todos lo sienten así”. La consejera de Educación, Eva Ledo, transmitió su postura sobre la negociación para poner fin a la huelga del personal de las Escuelinas, de 0 a 3 años, que este pasado jueves celebraron su tercera jornada de huelga, aunque ya solo secundada por uno de los cuatro sindicatos, al aceptar los otros tres las condiciones del Principado.
“Hemos avanzado tanto en dotación de recursos como en gestión administrativa en las escuelas, es decir, hasta este punto yo creo que es hasta el que se puede llegar ahora mismo”, indicó Ledo, que participó en Pola de Siero en una jornada junto a 200 coordinadores de bienestar y protección del alumnado en los centros educativos.
El sindicato Comisiones Obreras es el que mantuvo la última concentración, tras llegar a un acuerdo con Educación desde CSIF, UGT Y USIPA. “Estamos hablando de una mejora muy sustancial con respecto a lo que ahora mismo está habiendo en escuelas que están funcionando en este momento con normalidad”, zanjó Eva Ledo, que insistió en el esfuerzo de las mejoras planteadas y su deseo de que se ponga fin a la huelga.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda