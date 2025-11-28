La consejera Eva Ledo, sobre la oferta para poner fin a la huelga de las Escuelinas: “Este es el acuerdo al que podemos llegar ahora, es una mejora muy sustancial”

“Este es el acuerdo al que podemos llegar a este momento, y es un gran acuerdo, con muchos avances y yo creo que todos lo sienten así”. La consejera de Educación, Eva Ledo, transmitió su postura sobre la negociación para poner fin a la huelga del personal de las Escuelinas, de 0 a 3 años, que este pasado jueves celebraron su tercera jornada de huelga, aunque ya solo secundada por uno de los cuatro sindicatos, al aceptar los otros tres las condiciones del Principado.

“Hemos avanzado tanto en dotación de recursos como en gestión administrativa en las escuelas, es decir, hasta este punto yo creo que es hasta el que se puede llegar ahora mismo”, indicó Ledo, que participó en Pola de Siero en una jornada junto a 200 coordinadores de bienestar y protección del alumnado en los centros educativos.

El sindicato Comisiones Obreras es el que mantuvo la última concentración, tras llegar a un acuerdo con Educación desde CSIF, UGT Y USIPA. “Estamos hablando de una mejora muy sustancial con respecto a lo que ahora mismo está habiendo en escuelas que están funcionando en este momento con normalidad”, zanjó Eva Ledo, que insistió en el esfuerzo de las mejoras planteadas y su deseo de que se ponga fin a la huelga.