Los descuentos del peaje del Huerna no despegan: solo llegan al 18 por ciento de los conductores

Los descuentos que el Gobierno central aplica en la autopista del Huerna (AP-66), la única vía de alta capacidad que une Asturias con la Meseta, solo llegan al 18 por ciento de los conductores de turismos. Así se desprende de los datos oficiales del Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a una pregunta registrada por diputados del Partido Popular (PP).

En el año 2024 se registraron 387.728 recorridos con rebajas, lo que supone un 14,57% del total de tránsitos, que superan los 2,6 millones.

En lo que va de 2025, ese porcentaje ha subido hasta el 22,36%, con 464.778 viajes bonificados y una estimación de tránsitos que supera los dos millones hasta el mes de septiembre.

Las rebajas en la autopista, pues, apenas llegan a los usuarios, ya que la amplia mayoría de los conductores sigue pagando el peaje de forma íntegra: 15,60 euros, el precio más alto en la historia de la infraestructura. La autopista del Huerna está privatizada a la concesionaria Aucalsa y su ampliación hasta el año 2050 está en el foco de la Comisión Europea, que la considera ilegal.

El Principado reclama al Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, su anulación, pero por el momento este se niega.

El actual sistema de rebajas es, de hecho, una de las alternativas que planteó el Gobierno central frente a las quejas por el cobro del peaje. Transportes modificó el modelo vigente a finales de 2024. Desde noviembre de ese año, las bonificaciones se aplican a los conductores que pasen por el peaje al menos tres veces en el mismo mes. Si eso sucede, el primer paso tiene una rebaja del 15%, el segundo del 30% y el tercero y los siguientes, siempre dentro de ese mes, del 60%. Antes de ese cambio, el sistema solo beneficiaba a los tránsitos realizados a partir del tercer viaje, con el citado 60%, pero no a los anteriores.

Esa ampliación es el motivo por el cual la influencia de las rebajas ha subido del 14,57% al 22,36%, al haber más recorridos bonificados. En cualquier caso, las condiciones para acceder a los descuentos siguen siendo exigentes, puesto que es necesario cruzar el Huerna tres veces en el mismo mes. Si se hacen tres recorridos o más en un periodo corto, pero en meses distintos, no se tiene derecho a descuento alguno.

La otra condición necesaria para obtener las rebajas es disponer del telepeaje, un dispositivo electrónico instalado en el vehículo que permite el pago automático al pasar por la barrera.

El Gobierno central, además, deja dinero presupuestado sin gastar. Según los datos de ejecución, hasta junio de 2025 solo se había utilizado el 20% de la partida reservada —más de seis millones de euros— para los vehículos ligeros. Los vehículos pesados computan de manera distinta, ya que en su caso la rebaja se aplica desde el primer trayecto.