Economía, derecho y Seguridad Social, al encuentro de los mayores en Oviedo

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oviedo ha puesto en marcha hace unos días la tercera edición de la Escuela Municipal Sénior, un programa que quiere acercar a las personas mayores del municipio conocimientos básicos de economía, derecho y Seguridad Social a través de charlas gratuitas en los centros sociales de los barrios.

Durante los meses de noviembre y diciembre, expertos economistas, graduados sociales y abogados se turnan para impartir, de 19.00 a 20.00 horas, sesiones en ocho centros sociales municipales: Buenavista, Colloto, Vallobín, La Argañosa, Trubia, Villa Magdalena, Tenderina y Olloniego. La propuesta se ha planteado como una "escuela" fuera de las aulas tradicionales, a pie de barrio, donde los asistentes pueden plantear sus dudas sobre cuestiones que afectan directamente a su vida diaria.

La iniciativa parte de la Concejalía de Educación, que dirige Lourdes García, en colaboración con los colegios profesionales de Economistas, Abogados y Graduados Sociales. El programa sigue la estela de otras experiencias formativas impulsadas por el Consistorio, como la Escuela Municipal de Salud, y se centra de forma específica en la población sénior, uno de los colectivos con más peso en la pirámide demográfica ovetense.

El principal objetivo de la Escuela Sénior es favorecer la inserción activa de la población mediante una formación esencial en aspectos básicos del día a día en los que suele haber grandes carencias formativas. Asimismo, también se pone el acento en cuestiones como la gestión del ahorro, la elaboración de un presupuesto doméstico o las decisiones de inversión, siempre desde una perspectiva práctica.

En el bloque económico se abordan conceptos clave de educación financiera. Los contenidos van desde las nociones más elementales –cómo organizar los gastos mensuales, qué herramientas existen para controlar el presupuesto o de qué manera planificar el ahorro– hasta cuestiones de máxima actualidad, como el uso seguro de los métodos de pago online. También se incluye la prevención ante posibles estafas digitales, un terreno en el que las personas mayores son un objetivo frecuente y donde la información rigurosa es una herramienta de protección.

Junto a la parte financiera, el programa reserva un espacio destacado a los temas relacionados con la Seguridad Social. El Colegio Oficial de Graduados Sociales se encarga de explicar las gestiones vinculadas a las pensiones contributivas y no contributivas, un asunto en el que las dudas se acumulan y los cambios normativos generan incertidumbre. La intención es aclarar trámites, derechos y obligaciones, y ofrecer orientaciones claras sobre el acceso a las prestaciones.

La dimensión jurídica de la Escuela Sénior se completa con contenidos sobre ciberdelitos y estafas online, responsabilidad civil, comunidades de vecinos, accidentes domésticos o la forma correcta de presentar una reclamación. Los colegios profesionales aportan ponentes especializados que tratan de traducir el lenguaje técnico a ejemplos concretos: qué pasos seguir si se sufre un fraude por internet, cómo actuar ante un conflicto en la comunidad o cuáles son los canales adecuados para reclamar ante la Administración.

La concejala de Educación, Lourdes García, anima a los mayores ovetenses a "participar en estas sesiones que ofrecemos desde el Ayuntamiento porque nos parece fundamental contar con unos ciudadanos informados con rigor de la mano de expertos sobre aspectos básicos de la economía doméstica, la seguridad social y temas legales que puedan surgir en el día a día". A su juicio, se trata de "una formación complementaria dirigida a las personas mayores que les puede resultar de gran utilidad para gestionar sus finanzas, incrementar su capacidad de ahorro o evitar fraudes, entre otras cuestiones".

La programación arrancó el 17 de noviembre en el centro social de Buenavista, con una sesión a cargo del Colegio Oficial de Graduados Sociales, y se prolongará hasta el 12 de diciembre, fecha en la que la Escuela Sénior cerrará esta edición en el centro social de La Argañosa. Entre medias, las charlas van rotando por Colloto, Vallobín, Trubia, Villa Magdalena, Tenderina y Olloniego, de modo que los contenidos lleguen a distintos barrios y parroquias del concejo.

El cartel municipal resume los tres grandes bloques que articulan el programa. El Colegio Oficial de Graduados Sociales se centra en "Gestiones con las pensiones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social", el Colegio Profesional de Economistas imparte las sesiones bajo el título "Economía práctica para mayores: Sucesiones y donaciones, rentabilidad y ahorro en la vivienda y economía digital"; y el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, por su parte, desglosa sus intervenciones en cuatro apartados: "Nuevas tecnologías y ciberseguridad", "Responsabilidad civil", "Responsabilidad patrimonial de la Administración" y "Accesibilidad".

Todos estos contenidos configuran un itinerario que va desde la planificación del futuro económico hasta la protección frente a estafas, pasando por la comprensión de las obligaciones legales más comunes. La apuesta municipal pasa por ofrecer esa información en un formato cercano, en espacios ya conocidos por los vecinos, y en un horario adaptado a la rutina de las personas mayores.

Con esta tercera edición, la Escuela Municipal Sénior consolida su presencia en la red de centros sociales de Oviedo como un recurso más para que la población envejecida mantenga un papel activo en la vida del concejo, no solo como usuaria de servicios, sino también como protagonista informada de sus propias decisiones financieras y legales