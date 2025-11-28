EDP Redes, empresa más sostenible del mundo según el índice internacional GRESB

Más de 300 empleados de EDP Redes España (E-Redes, Viesgo y Begasa) se reunieron ayer en el Gijón Arena para celebrar la máxima puntuación que ha obtenido la compañía en el índice internacional de sostenibilidad GRESB, lo que la convierte, a ojos de ese indicador, en la más sostenible del mundo. La empresa asciende así desde el puesto 38 del año pasado a lo más alto del ranking, formado por 650 entidades.